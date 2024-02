Rolnicy protestują a Komisja Europejska naciska na realizację Zielonego Ładu

Mimo ogólnoeuropejskich protestów rolników Komisja Europejska wciąż podkreśla konieczność realizacji Zielonego Ładu. Opublikowała komunikat, w którym zaleca redukcję emisji gazów cieplarnianych netto o 90 % do 2040 r.

„Wyznaczenie celu klimatycznego na 2040 r. pomoże europejskiemu przemysłowi, inwestorom, obywatelom i rządomw podjęciu w tym dziesięcioleciu decyzji, które pozwolą UE osiągnąć cel neutralności klimatycznej w 2050 r.” – czytamy w komunikacie. „Dzięki temu planowaniu możliwe jest ukształtowanie dobrze prosperującego, konkurencyjnego i sprawiedliwego społeczeństwa”.

Komisja podkreśla, że „osiągnięcie redukcji emisji o 90 % do 2040 r. będzie wymagało spełnienia szeregu warunków podstawowych. Punktem wyjścia jest pełne wdrożenie obowiązujących przepisów mających na celu ograniczenie emisji o co najmniej 55 % do 2030 r.” Pomóc w tym ma „ otwarty dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami”, który jest kluczowym warunkiem wstępnym”. Jak czytamy, „Komisja nawiązała już formalne dialogi z zainteresowanymi stronami z sektora przemysłu i rolnictwa, a nadchodzące miesiące debaty politycznej w Europie są ważną okazją do zapewnienia zaangażowania społeczeństwa w kolejne kroki i decyzje polityczne”.

Co na to rolnicy? Prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem komunikatu i komentarze.