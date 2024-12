Rolnicy ograniczają zakupy i oczekują obniżek cen nawozów. Ceny nawozów 21.12.2024 r

Ceny nawozów mineralnych w ostatnim miesiącu roku pozostają w tendencji wzrostowej. Z kolei rolnicy ograniczają zakupy i oczekują obniżek cen przed sezonem wiosennym. Poniżej przedstawiamy cotygodniową analizę cen nawozów.

Wraz z końcem roku ceny nawozów azotowych z tygodnia na tydzień wzrastają. Cena saletry megAN od początku grudnia wzrosła średnio o 50 zł/t, a mocznika o 30 zł/t.

Z kolei ceny nawozów wieloskładnikowych spadły o 20-30 zł/t, a nawozów potasowych zmniejszyły się o 10-40 zł/t.

Lista sankcyjna się zwiększa

Na początku grudnia informowaliśmy o wniosku Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, na podstawie którego na listę sankcyjną MSWiA wpisano na białoruską spółkę NFT LLC. Firma ta eksportuje mocznik produkowany przez Grodno Azot – przedsiębiorstwo objęte unijnymi sankcjami za łamanie praw człowieka i wspieranie reżimu Łukaszenki.

Jak podaje portal gov.pl, KAS na listę sankcyjną wpisał kolejne podmioty będące eksporterami mocznika, wyprodukowanego przez spółkę Grodno Azot. Wśród nich znalazły się trzy firmy: World Chem Trading, Technospetstrading i TechnospetstradingExport.

Celem działania jest przerwanie procederu omijania sankcji oraz ochrona polskiej branży nawozowej oraz producentów z państw członkowskich UE.

Co nas czeka w 2025 roku?

Nie ma pewności co do kierunku, w jakim zmierzają ceny nawozów mineralnych i jakich możemy spodziewać się w nowym roku. Jednak analitycy prognozują wzrost zapotrzebowania na wiosnę, gdyż końcówka roku charakteryzowała się ograniczonymi zakupami produktów nawozowych przez rolników. W efekcie, zwiększony popytu w tym okresie może spowodować podwyżki cen – czytamy na stronie agrarheute.com.

Rekordowe ilości importu nawozów do UE

Z danych Eurostatu oraz analizy IERiGŻ-PIB wynika, że do krajów europejskich od miesięcy sprowadzane są rekordowe ilości nawozów mineralnych spoza Unii Europejskiej. Najnowsze dane, przedstawione przez Arkadiusza Zalewskiego, eksperta rynku środków produkcji dla rolnictwa, wskazują na dalsze rekordy. W okresie od stycznia do października br. import wyniósł 14,9 mln ton, co daje wzrost w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 9,4%. Dotychczas rekordowym był 2017 rok, nie mniej w bieżącym roku rekord ten został pobity o 0,9%.

Duży udział w imporcie zyskała Rosja oraz Białoruś, osiągając wzrost o 36,1% w porównaniu do okresu od stycznia do października roku ubiegłego. Ilość importowanych nawozów wyniósł 4,4 mln ton. Udział tych krajów w imporcie do UE z krajów trzecich wyniósł 29,3% (rekord przypada na rok 2015 (44,5%)).

Rosja kluczowym graczem również w Polsce

Rosja odgrywa istotną rolę w imporcie nawozów także w Polsce. W okresie od stycznia do października br. sprowadzono z Federacji Rosyjskiej ponad 1 mln ton nawozów, co stanowi znaczną część całkowitego importu, który wynosi 3,44 mln ton. W porównaniu do poprzedniego roku import z Rosji zwiększył się o blisko 125%, a całkowity wolumen importu wzrósł o 35,5% – podaje Arkadiusz Zalewski.

Import nawozów stanowi poważne wyzwanie dla krajowej produkcji nawozów mineralnych ze względu na ich niższe ceny. Rosja, dzięki swoim zasobom gazu, będącego kluczowym surowcem do produkcji nawozów, może produkować je taniej. W związku z tym oferowane przez Rosję produkty są bardziej konkurencyjne cenowo. Wprowadzenie postulowanego 30% cła na nawozy z importu ze wschodu może zwiększyć znaczenie krajowych produktów, ale pozostaje pytanie, jak wpłynie to na ich ceny?

Aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych zebrane z kilku punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB):