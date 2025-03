Rolnicy o nowelizacji ustawy o PIP: to próba zniszczenia polskich gospodarstw rodzinnych

– Od stycznia 2025 roku Inspekcja Pracy będzie mogła wchodzić na gospodarstwa, nakładać kary. Oprócz kar, które PIP będzie mogła nałożyć na gospodarstwa, będzie również kara polegająca na odebraniu rolnikom dopłat. Nie może tak być dzisiaj u nas w kraju, że oprócz tego, że PIP będzie karać, będzie również zabierać to, co jest dochodem rolnika, to, co jest tak naprawdę wypracowane przez niego. To jawna niesprawiedliwość i próba zniszczenia polskich gospodarstw rodzinnych. Jeśli pracodawca spoza rolnictwa łamie przepisy, płaci tylko karę. Rolnikom chcą odebrać dodatkowo ich środki do życia! – grzmiał rzecznik NSZZ RI “Solidarność” Adrian Wawrzyniak.

Negatywne konsekwencje widzimy w Czechach

Tomasz Ognisty, zastępca przewodniczącego Związku, przestrzegł przed negatywnymi konsekwencjami wprowadzenia podobnych rozwiązań, jakie funkcjonują już w Czechach.

– Czescy rolnicy ostrzegali nas, żebyśmy nie pozwolili na to w Polsce – powiedział Ognisty, nawiązując do ostatniego protestu na granicy polsko-czeskiej. – W Czechach system działa tak: przy pierwszej kontroli PIP nakłada mandat (ponad 50 tys. zł), odbiera 3-6% dopłat. Następnie PIP pojawia się za 2 miesiące ponownie w tym gospodarstwie i dopłata, która już jest odebrana rolnikowi to jest kolejne -7%. Więc tak naprawdę to ma tylko i wyłącznie spowodować odebranie rolnikom dopłat i być takim, nazwijmy to batem i zarabianiem pieniędzy dla budżetu państwa. I na to nie ma naszej zgody – mówił ostro Ognisty.

Przedstawiciele „Solidarności” obawiają się, że podobny system zostanie wdrożony w Polsce, co doprowadzi do jeszcze większego osłabienia rolnictwa.

Rolnicy chcą prezydenckiego weta

– Panie Prezydencie, to rolnicy oddali na Pana głosy. Prosimy, aby Pan posłuchał głosu rolników i zawetował tę ustawę! – apelował Tomasz Ognisty.

Związkowcy zwrócili również uwagę na niepokojące sygnały o wykorzystywaniu nowych regulacji do zastraszania protestujących.

– Słyszymy już, że rolnicy, którzy protestują, będą w pierwszej kolejności dostawali kontrole PIP – dodał Ognisty. – To mechanizm represji! Nie pozwolimy na to, by zastraszano nas karami i odbieraniem dopłat.

“Nie” dla wolnego handlu z Ukrainą i Mercosurem

W trakcie konferencji rolnicy poruszyli także temat liberalizacji handlu z Ukrainą i braku działań rządu w sprawie blokady umowy z Mercosurem.

– Widzimy, że Unia Europejska całkowicie chce uwolnić handel z Ukrainą. Widzimy, że nasz rząd nie przygotowuje żadnej koalicji państw, które mają zablokować na forum Unii Europejskiej podpisanie umowy z Mercosurem. Tych rozmów po prostu nie ma. Byliśmy w Brukseli, rozmawialiśmy z innymi parlamentarzystami ze wszystkich opcji i nikt o tym nie mówi. W ogóle polski rząd nie robi żadnej koalicji na forum Unii Europejskiej – ostrzegł Ognisty.

Związkowcy podkreślili również, że po ich apelach zaczęli reagować politycy PSL.

– Pan europoseł Krzysztof Hetman zrobił już dwie konferencje z lubelskimi rolnikami, na których jasno i również wyraźnie sygnalizuje, że te pomysły Unii Europejskiej po prostu nas zniszczą – zaznaczył Wawrzyniak.

Obrońcy praw zwierząt bardzo mocno się ożywili

Głos zabrał także Wojciech Włodarczyk, członek zarządu NSZZ RI „Solidarność”, który przypomniał wydarzenia sprzed roku, gdy, jak powiedział, protest rolników w Warszawie został brutalnie spacyfikowany.

– Rok temu zostaliśmy potraktowani gazem i pałkami – takiego ataku na rolników nie było od stanu wojennego! – mówił Włodarczyk. – Teraz widzimy kolejne uderzenie – ustawy, które niszczą polskie rolnictwo. Mamy do czynienia z planem B, który dąży do całkowitego podporządkowania rolników urzędnikom!

Zdaniem związkowców kolejne kroki mogą obejmować ograniczenia hodowli zwierząt oraz nowe przepisy narzucane przez organizacje prozwierzęce.

– Obrońcy praw zwierząt bardzo mocno się ożywili. Na każdym kroku próbują jakieś pułapki zasadzki robić na polskiego rolnika, na producenta, tam gdzie jeszcze prowadzi się hodowlę, która jest tak naprawdę wielkim wyzwaniem. Bo wiemy jedno rolnik jest uwiązany w gospodarstwie 24 godziny na dobę, jeżeli prowadzi hodowlę. W tym momencie się próbuje tego ducha zabić właśnie jeszcze uruchamiając obrońców praw zwierząt, żeby w sposób takiej różnorakiej nagonki uderzyć w polskiego rolnika – mówił Włodarczyk.

“Komisja Europejska i polski rząd chce wprowadzić i nałożyć kaganiec na rolników”

Podsumowując konferencję, Adrian Wawrzyniak wezwał rolników do dalszej walki o swoje prawa.

– Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy to tylko góra lodowa, początek góry lodowej wszystkich tych problemów, które czekają na rolników w 2025, wszystkich tych planów, które zarówno Komisja Europejska i polski rząd chce wprowadzić i nałożyć kaganiec na rolników. Nie dajmy sobie nałożyć tego kagańca. Walczmy o wolność, walczmy o to, co nasi, o co walczyli nasi pradziadkowie, o to, byśmy mogli być gospodarzami w naszym kraju, w Polsce – zaapelował Wawrzyniak.

Na koniec zapowiedział kolejne akcje protestacyjne i gotowość do dalszej walki z decyzjami, które – zdaniem związku – prowadzą do likwidacji polskiego rolnictwa.

