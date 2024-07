Rolnicy nie zaoszczędzą na OC ciągników i przyczep

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do rządu o rozszerzenie katalogu pojazdów czasowo wycofanych z ruchu o ciągniki rolnicze i przyczepy rolnicze z ruchu z powodu wysokich składek OC, które rolnicy mogliby okresowo oszczędzać. Ministerstwo Finansów nie przewiduje takiego rozwiązania.

Ministerstwo Infrastruktury w odpowiedzi dla Krajowej Rady Izb Rolniczych stwierdziło, że wycofanie pojazdu z ruchu również wiąże się z kosztami (chodzi o opłatę za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, opłaty za okres wycofania z ruchu), a także dodatkowymi obowiązkami związanymi między innymi z koniecznością zapewnienia wycofanemu z ruchu pojazdowi postoju poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu, czy też z koniecznością złożenia przez właściciela pojazdu do depozytu w organie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych. Decyzja w sprawie opłaty za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu to koszt 80 zł.

Stanowisko w sprawie apelu Krajowej Rady Izb Rolniczych zajęło również Ministerstwo Finansów. Wskazało, że według prawa UE i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, pojazd czasowo wycofany z ruchu jest nadal pojazdem zarejestrowanym, zaś jego posiadacz podlega obowiązkowi ubezpieczenia, jednak w okresie wycofania pojazdu nie jest on dopuszczony do ruchu. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu nie prowadzi do całkowitego wyeliminowania ryzyka spowodowania szkody takim pojazdem. W stosunku do tej grupy pojazdów przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zawierają szczegółowe regulacje odnoszące się do ustalania składki ubezpieczeniowej.

Zgodnie z art. 8 ust. 4-8 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, w przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu zakład ubezpieczeń, na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego ma obowiązek proporcjonalnego obniżenia składki ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu. W takim wypadku składka ubezpieczeniowa, po uwzględnieniu przysługujących posiadaczowi pojazdu mechanicznego zniżek składki, ulega obniżeniu nie mniej niż o 95%. Ryzyko związane z użytkowaniem ciągnika rolniczego czy przyczepy rolniczej jest inne niż w przypadku samochodów osobowych czy ciężarowych i z tego względu składka za ich ubezpieczenie także jest niższa.

Resort finansów: składki OC za ciągniki i przyczepy nie rosną znacząco

Ministerstwo Finansów wskazało, że z posiadanych przez resort danych, średnie wysokości składek z tytułu umów OC ciągników rolniczych na przestrzeni ostatnich kilku lat nie wykazywały tendencji wzrostowej. W roku 2023 oraz w pierwszym kwartale 2024 roku średnia wysokości składek z tytułu umów OC dla ciągników rolniczych oscylowała wokół kwoty 90 zł za pojazd za rok, a zatem w przeliczeniu na miesiąc jest to około 7,5 zł miesięcznie. Wartość ta jest nawet niższa niż odnotowywana w historycznych okresach, pomimo znacząco podwyższonej inflacji. Obniżenie składki o 95% oznaczałaby więc ewentualną oszczędność na poziomie 7,12 zł za każdy miesiąc wycofania z ruchu.

Z danych zgromadzonych przez Ośrodek Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że w przypadku przyczep i naczep jest podobnie, a średnia wysokość składki ubezpieczenia OC komunikacyjnego w odniesieniu do tego typu pojazdów oscyluje w granicach 80 – 90 zł rocznie.

W związku z tym Ministerstwo Finansów nie uważa za słuszne wprowadzenie omawianej zmiany. W ocenie resortu finansów nie jest również takim powodem możliwość oszczędzenia na składkach OC przez rolników. W ocenie resortu finansów wprowadzenie postulowanej przez Krajową Radę Izb Rolniczych mogłoby zwiększyć ryzyko nadużyć i wykorzystywania takiej możliwości do unikania obowiązku ubezpieczenia lub nieuzasadnionego ograniczania składek za ubezpieczenie.