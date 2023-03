Rolnicy nie pytają, czy, ale o ile spadną ceny zbóż. Gdzie jest dno? Ceny zbóż 24.03.2023

Koniec tygodnia przynosi dalsze, choć już nie tak gwałtowne spadki cen zbóż. Nie jest to jednak żadne pocieszenie dla sprzedających.

Bieżący tydzień przyniósł mocne spadki cen i zarówno sprzedający jak i kupujący zastanawiają się, gdzie i kiedy zostanie wyznaczony dołek, ponieważ ceny jakie są obecnie oferowane na rynku są już znacznie poniżej cen jakie były oferowane rolnikom przed rozpoczęciem wojny rosyjsko – ukraińskiej.

Ruch spadkowy ceny zbóż i oleistych jest przeciwieństwem zachowania rynku po wybuchu wojny na Ukrainie, kiedy to wszystkie informacje interpretowane były prowzrostowo. Teraz ignorowane są mniejsze zagrożenia, a uczestnicy reagują na olbrzymią konkurencję pszenicy z basenu Morza Czarnego (Rosja i Ukraina), UE i Australii, co przekłada się również na nasz rynek.

Obecnie rzadkością są już ceny za pszenicę konsumpcyjną przekraczające 1180 zł/t i dotyczą one jedynie pszenicy o 14% białka dostarczonej do portów. Większość ofert w głębi kraju waha się w granicach od 890 do 1000 zł/t. Jeszcze gorzej jest w przypadku pszenicy paszowej, gdzie kupujący oferują stawki na poziomie 790-950 zł/t.

Równie niskie poziomy cenowe notujemy także w przypadku jęczmienia, którego najniższe stawki rozpoczynają się od 700 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 1000 zł w przypadku zboża paszowego. Tylko nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 700 zł/t do nawet 1300 zł/t. Na poziomach zbliżonych do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 720 do 1000 zł/t.

Bardzo źle prezentuje się sytuacja w przypadku żyta i to zarówno konsumpcyjnego jak i paszowego. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 680 do 940 zł/t, a paszowe od 630 do 900 zł/t.

Bardzo słabo ma się sytuacja z cenami rzepaku, który bije kolejne rekordy, tyle że w dół. Niestety obecnie większość ofert nie przekracza już 2000 zł/t. Najniższą ceną jest obecnie zaledwie 1700 zł/t, a maksymalnie kupujący nie chcą zapłacić więcej niż 2050 zł/t.

Niewiele lepiej jest z kukurydzą, której cena minimalna wynosi obecnie 820 zł/t a stawki maksymalne nie przekraczają poziomu 1040 zł/t.