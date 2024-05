Rolnicy, nie obawiajcie się – dostaniecie zaległe dopłaty

ARiMR wciąż wypłaca zaległe dopłaty za 2023 r. Do 20 maja przekazała 6,25 mld zł płatności bezpośrednich i obszarowych, w tym 3,96 mld zł za ekoschematy.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca pieniądze na konta rolników. Do 20 maja 2024 r. Agencja przekazała 6,25 mld zł płatności końcowych dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2023 rok, w tej kwocie jest też 3,96 mld zł wypłacone rolnikom, którzy we wnioskach złożyli m.in. deklarację prowadzenia praktyk w ramach ekoschematów powierzchniowych lub dobrostanu zwierząt. Łącznie z zaliczkami do rolników w ramach dopłat za 2023 rok trafiło 15,45 mld zł – czytamy w komunikacie ARiMR.

Rolnicy często piszą w mediach społecznościowych, że nie dostali jeszcze żadnych pieniędzy: Agencja przypomina, że czas na wydanie decyzji w sprawie przyznania dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2023 r. mija 31 maja 2024 r., a realizacja wypłat z tego tytułu powinna się zakończyć do 30 czerwca 2024 r.

Jednocześnie ARiMR wypłaca odszkodowania rolnikom, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych – do tej pory ok. 82 tys. rolników dostało 634 mln zł, a zarejestrowano ponad 133 tys. wniosków.

Źródło: ARiMR