Rolnicy nie chcą sprzedawać zbóż. Rośnie cena mokrej kukurydzy. Ceny zbóż 18.10.2022

W krajowych punktach skupu pustki. Rolnicy czekają na wyższe ceny, a w obliczu trwających wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich tym bardziej nie śpieszy im się ze sprzedażą ziarna. Sprzedają więc tylko ci, którzy nie mają wyjścia.

Najważniejsza informacja jeśli chodzi o ruchy cenowe to ta, że rosną ceny mokrej kukurydzy, i to dość znacznie. Obecnie płacą za nią zazwyczaj 800-950 zł/t, stawka maksymalna wzrosła więc nawet o 50 zł/t.

Ceny pszenicy konsumpcyjnej wynoszą od 1450 do 1800 zł/t, a paszowej od 1350 do 1600 zł/t. Stawki za jęczmień konsumpcyjny i paszowy rozpoczynają się od 1150 zł, a kończą na odpowiednio 1700 i 1350 zł/t. Stawki za rzepak wynoszą od ok. 2650 do 3050 zł/t, zaś za kukurydzę suchą płacą 1250-1420 zł/t.

Cena żyta konsumpcyjnego zawiera się w przedziale od 1050 do 1300 zł/t, a paszowego od 1000 do 1250 zł/t. Pszenżyto kosztuje obecnie 1200-1400 zł/t.