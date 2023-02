Rolnicy nie chcą “jałmużny” i “pozornej pomocy”. Kolejny protest 16 i 17 lutego

Rolnicy ze Stowarzyszenia Oszukana Wieś szykują kolejny protest, który odbędzie się w dniach 16-17 lutego w postaci blokady przejścia granicznego w Dorohusku. Nie są oni zadowoleni z propozycji ministra rolnictwa dotyczącej pomocy w postaci dopłat do zboża w związku z importem ukraińskiego ziarna.

– Minister rolnictwa wpłynął na spadki cen zbóż w skupach, ogłaszając w dniu 09.02.2023r dopłaty do zbóż, 10.02.2022 r widzimy obniżki cen w ELEWARR spółce państwowej obecnie należącej do Holdingu Spożywczego, w młynach, firmach skupowych. Rolnicy najprawdopodobniej wkrótce, jeszcze przed pracami wiosennymi ruszą do punktów skupu ze zbożem, miejsca zabraknie na to zboże w magazynach skupowych, a ceny skupu jeszcze bardziej spadną – czytamy na facebookowym profilu stowarzyszenia.

We wpisie Stowarzyszenia pojawia się zarzut wobec ministra Henryka Kowalczyka, że ten podczas konferencji w której zapowiedział pomoc nie doprecyzował jej kwot, ponieważ podał wartości maksymalne i nie podał cen referencyjnych, wg których będą naliczane dopłaty. – W oparciu o cenę referencyjną 1150 zł/t obliczoną wg. giełdy Matif, do maksymalnie 250 zł/t, 200 zł/t, 150 zł/t w zależności od regionu, do maksymalnie 50 ha pszenicy i kukurydzy (łącznie) i do plonu 3,3 t/ha liczonego jako 60% średniej wydajności 5,5 tony. Np. rolnik sprzeda pszenicę konsumpcyjną w cenie 1100 zł, to dopłata wyniesie 50 zł/t czyli 165 zł do 1ha, jeśli sprzeda w cenie 900 zł/t, to dopłata wyniesie 250 zł/t czyli 750 zł/ha, jeśli sprzeda pszenicę konsumpcyjną w cenie 1150 zł/t i powyżej tej ceny dopłaty nie otrzyma. Pan minister przekazał, że dopłaty do plonu kukurydzy będa do 4,2 t/ha liczonego jako 60% średniej wydajności 7 ton, ale nie przedstawił ceny referencyjnej na kukurydzę, w oparciu o którą będzie wyliczana wysokość dopłaty. To nie tak powinno być – czytamy.

Następnie dopłaty do zbóż nazywane są jałmużną, pozorną pomocą i kiełbasą przedwyborczą. Pada także pytanie, co z dopłatami do powierzchni powyżej 50 ha, bowiem taka jest górna granica powierzchni, do jakiej będą obowiązywały dopłaty. I w końcu co z dopłatami do rzepaku. We wpisie pada także pytanie, dlaczego pomimo znajomości możliwości polskiej infrastruktury dopuszczono do tak znacznego importu, który “zrujnował polski rynek”.

– Wielokrotnie postulowaliśmy do ministra, żeby tranzyt ziarna ukraińskiego był dopilnowany i monitorowany przez odpowiednie służby, żeby odbywał się w ramach ściśle określonego korytarza poza granice Polski i do portów – czytamy.