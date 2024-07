Rolnicy na pierwszym planie – nowa wizja dla Unii Europejskiej

Większość państw członkowskich zgadza się, że nowa Komisja Europejska powinna nadać priorytet sektorowi rolnemu i leśnemu, aby był on podstawą konkurencyjnej, niezależnej i zamożnej Unii Europejskiej – powiedział minister rolnictwa István Nagy podczas konferencji po posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE.

Zasadnicza zmiana – “państwa” zamiast “kraje” członkowskie

Pierwsze, co uderza, gdy słucha się węgierskiego ministra rolnictwa, to fakt, że mówi on o państwach członkowskich UE, a nie “krajach członkowskich”, co uwidacznia zasadniczo różną od dotychczasowej perspektywę patrzenia na Unię Europejską przez państwo sprawujące prezydencję. Fakt, że tylko przez pół roku.

Rolnictwo z perspektywy Europy Środkowej

Węgry patrzą na Unię Europejską z perspektywy środkowej Europy – takie ogólne wrażenie można odnieść słuchając wypowiedzi węgierskiego ministra rolnictwa.

István Nagy, który w lipcu objął na pół roku przewodnictwo AGRIFISH, podkreślił, że Węgry postawiły sobie za cel uruchomienie programu badawczego zorganizowanego wokół potrzeb regionu Europy Środkowo-Wschodniej i dotyczącego czterech zagadnień: gleby, wód, żywności i lokalnie tworzonej wartości dodanej. Chodzi o ożywienie Inicjatywy BIOEAST, w której uczestniczy 11 państw współpracujących w obszarze strategii i prac B+R na rzecz rolnictwa i biogospodarki: Polska Czechy, Węgry, Słowacja, Bułgaria, Chorwacja, Łotwa, Litwa, Estonia, Rumunia, Słowenia. István Nagy stwierdził, że ważne jest, aby także oczekujące na akcesję Bałkany Zachodnie, Ukraina i Mołdawia stanowiły integralną część rozważań o Europie Wschodniej.

– Region ten może w ogromnym stopniu przyczynić się do bezpieczeństwa europejskiej suwerenności i europejskich dostaw żywności – powiedział Węgier.

Polityka rolna UE nie może być kształtowana bez udziału rolników

Przed rozpoczęciem posiedzenia AGRIFISH węgierski minister rolnictwa spotkał się z przedstawicielami Copa-Cogeca.

– Polityka rolna nie może być formułowana tylko na papierze. Chcemy prezydencji UE skupionej na rolnikach i przyjaznej rolnikom oraz polityki rolnej wspólnej nie tylko w słowach, ale także w naszych czynach – powiedział István Nagy i zadeklarował, że takie spotkania będą odbywać się przed każdym posiedzeniem Rady.

Ochrona rynku także przed żywnością importowaną

Generalnym założeniem jest ochrona europejskiego rynku żywności. Należy popierać rolnictwo zrównoważone i dbać o przestrzeganie standardów produkcji. Prezydencja węgierska będzie uważnie monitorować rozwój partnerstwa handlowego między Unią Europejską a Ukrainą, w tym wdrażanie nowego ATM. Tematem obrad AGRIFISH będą też umowy handlowe pomiędzy UE a krajami trzecimi. Istotną sprawą jest też postępowanie antydumpingowe prowadzone przez Chiny w sprawie wieprzowiny.

– Należy unikać sytuacji, w której rolnictwo będzie po raz kolejny płacić cenę napięć geopolitycznych i sporów dotykających inne sektory – stwierdził Nagy.

Jemy nie tylko po to, by zaspokoić głód

Węgierski minister w zawoalowany sposób skrytykował tzw. nową żywność, w tym “mięso” uzyskiwane w laboratoriach. Żywność to nie tylko zaspokajanie potrzeb biologicznych, ale też element kultury i tradycji, z czym zgodzili się ministrowie rolnictwa większości państw UE podczas nieformalnego lunchu, będącego okazją do rozmowy o ochronie tradycji kulinarnych Europy. Dlatego prezydencja węgierska popiera inicjatywę Francji, by utworzyć komisję, która przeanalizuje możliwość wprowadzenia mięsa laboratoryjnego i skutki wprowadzenia takiego produktu w Unii Europejskiej. Konieczne jest też prowadzenie kampanii edukacyjnych w tym zakresie, zwiększające świadomość konsumentów.

Konieczne zwiększenie budżetu na obszary wiejskie już w tym roku

Obszary wiejskie Unii Europejskiej dramatycznie się wyludniają: społeczeństwo się starzeje, a młodzi nie zastępują swoich rodziców w gospodarstwach. Jest pilna potrzeba zwiększenia żywotności obszarów wiejskich, także przy wykorzystaniu funduszy innych polityk niż Wspólna Polityka Rolna.

– Ministrowie kilku państw członkowskich zasugerowali, że aby stawić czoła doraźnym wyzwaniom, konieczne byłoby zapewnienie zaliczki na poczet zwiększonej kwoty dotacji rolnych przez Komisję Europejską także w tym roku – powiedział István Nagy.

Zalecenia dla nowej Komisji Europejskiej

István Nagy przypomniał, że priorytety polityczne węgierskiej prezydencji w UE zbudowane są wokół pięciu koncepcji: rolnictwa konkurencyjnego, odpornego na kryzysy, zrównoważonego, przyjaznego rolnikom i opartego na wiedzy. Poinformował, że wszystkie dokumenty legislacyjne i nielegislacyjne zaplanowane na najbliższe sześć miesięcy można zaliczyć do tych pięciu priorytetów. Stwierdził, że większość państw członkowskich popiera sugestię, że nowa Komisja Europejska powinna nadać priorytet sektorowi rolnemu i leśnemu, aby nadal był on kamieniem węgielnym konkurencyjnej, niezależnej i zamożnej Unii Europejskiej. Zadaniem Rady jest wypracować konkluzje dla nowej Komisji Europejskiej, która będzie odpowiedzialna za wspólną politykę rolną po roku 2027.