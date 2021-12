Rolnicy chcą rozszerzenia pomocy dla producentów trzody chlewnej

Rolnicy z województwa łódzkiego apelują do Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań mających na celu rozszerzenie pomocy dla producentów trzody chlewnej.

Obecne przepisy stanowią, że pomoc wynosić będzie 1000 zł do każdych urodzonych 10 prosiąt, a wypłacana jest wyłącznie do 5000 prosiąt (czyli dla 500 loch) na wniosek producenta rolnego składanego do biura powiatowego ARiMR od 1 do 30 kwietnia 2022 r. Wsparcie otrzymają rolnicy utrzymujący lochy i produkujący prosięta: urodzone w gospodarstwie rolnym od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r., których oznakowanie zostało lub zostanie zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r. Dotacja będzie przysługiwać do stada zarejestrowanego na dzień 15 listopada 2021 r.

Zdaniem Izby rolniczej Województwa Łódzkiego pomoc w obecnej postaci jest krzywdząca dla pozostałych producentów trzody chlewnej, którzy nie są objęci tym programem.