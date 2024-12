Rolnicy chcą zmian zasad dopłat bezpośrednich. Wypłaty tylko dla osób użytkujących grunty

Rolnicy chcą, by dopłaty bezpośrednie były wypłacane wyłącznie osobie użytkującej grunt. Ich zdaniem, to niedorzeczne, że o finansowanie może ubiegać się kilka osób.

Komu należą się dopłaty bezpośrednie?

Krajowa Rada Izb Rolniczych w związku z licznymi sygnałami ze strony rolników wystąpiła z wnioskiem do ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego, prosząc o „doprecyzowanie przepisów dotyczących urzędowego stwierdzenia przez ARiMR osoby faktycznie użytkującej grunt rolny”. Chodzi o wypłatę dopłat bezpośrednich do gruntów, które nie mają uregulowanego stanu prawnego.

Grunty o nieuregulowanym stanie prawnym

Jak wskazuje samorząd rolniczy, uwagi rolników dotyczyły kwestii wypłaty dopłat do użytków rolnych, które mają nieuregulowany stan prawny.

– W takich sytuacjach często dochodzi do sytuacji, w których o przyznanie dopłat ubiega się kilku rolników, choć faktycznie grunty te użytkowane są przez jedną osobę – napisali rolnicy.

Dopłaty tylko dla rolnika faktycznie użytkującego grunt rolny

Zdaniem samorządu rolniczego, należałoby wprowadzić zmiany w przepisach prawa, dzięki którym możliwe byłoby przyznanie dopłat wyłącznie osobie użytkującej ziemię bez względu na to, czy ma ona prawo do tej nieruchomości. Jak wskazuje KRIR, wdrożenie proponowanego rozwiązania byłoby istotne dla rolników przez wiele lat użytkujących użytki rolne, które mają nieuregulowany stan prawny i do których nie mają formalnego tytułu własności lub dzierżawy.