Rolnicy blokują rondo w Strykowie; po świętach blokady w całej Polsce?

Agrounia nie zwalnia tempa; dzisiaj rolnicy związani z tą organizacją zablokowali rondo w Strykowie w woj. łódzkim, blokując tym samym dostęp do wielu centrów logistycznych.

Premier udaje, że problemu nie ma. Nie chce się spotkać? Ok. My robimy swoje. Dziś będą to dwie godziny. Po świętach takie miejsca zostaną zablokowane w całym kraju – czytamy na profilu Agrounii na Facebooku.