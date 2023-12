Rolnicy będą mogli skorygować błędy i dostać pieniądze 

W Rządowym Centrum Legislacyjnym ukazał się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w zakresie “Dobrostanu opasów”. Hodowcy, którzy w roku 2023 nie określili kierunku użytkowania zwierząt lub popełnili błędy we wniosku, będą mogli uzupełnić lub skorygować wniosek w IRZ do 5 lutego 2024 roku.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach PS dla WPR 2023–2027 powstał w związku z sygnałami przekazywanymi przez izby rolnicze, że wielu hodowców nie może otrzymać płatności w wyniku nie zastosowania się do rozporządzenia bądź popełnienia błędów we wnioskach. Obowiązujące przepisy zobowiązują do zgłoszenia do systemu IRZ przeznaczenie bydła do opasu przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej, a w przypadku zwierząt objętych wymogami wariantu Dobrostan opasów w okresie przestrzegania przez rolnika wymogów w ramach tego wariantu (tzn. bydła wchodzącego w wiek kwalifikujący je do płatności, bydła kupionego przez rolnika) – przed upływem 7 dni od dnia objęcia bydła wymogami wariantu Dobrostan opasów.

Na podstawie analiz danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stwierdzono, że w 2023 roku, pierwszym roku wdrażania w Polsce płatności dobrostanowych do bydła rzeźnego, wielu rolników ubiegających się o to wsparcie nie określiło kierunku użytkowania swoich zwierząt lub mogło popełnić błędy w tym zakresie. W związku z tym zaproponowano przepis, obowiązujący tylko w tym roku, który umożliwia rolnikom uzupełnienie lub korektę w systemie IRZ zgłoszenia kierunku użytkowania bydła z uwzględnieniem przeznaczenia tych zwierząt do opasu (mięsno – opasowego, mleczno – opasowego lub opasowego) w odniesieniu zarówno do zwierząt posiadanych przez rolnika jak i zwierząt ubitych lub sprzedanych.

Proponuje się, by zmiany mogły być wprowadzone do 5 lutego 2024 r., a także, aby w odniesieniu do zwierząt ubitych, które nie miały w systemie IRZ określonego kierunku użytkowania lub kierunek ten został określony bez uwzględnienia przeznaczenia tych zwierząt do opasu, przyznać płatność w ramach wariantu Dobrostan opasów, w przypadku, gdy rolnik w 2023 roku zawnioskował o ten rodzaj płatności. Natomiast w przypadku zwierząt sprzedanych proponuje się, aby rolnik wnioskujący o Dobrostan opasów złożył oświadczenie o opasaniu tego bydła w gospodarstwie do czasu sprzedaży.

MRiRW stwierdza też, że ze względu na obecny sposób dokumentowania przez rolników realizacji praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt polegających na zapewnieniu wypasu lub na zapewnieniu wybiegu bydłu (krowom mlecznym, krowom mamkom lub opasom), tj. możliwość prowadzenia rejestru wypasu/wybiegu lub złożenia oświadczenia o zapewnieniu wypasu/wybiegu istnieje konieczność zmiany przepisów określających sposób obliczania wysokości kar za niewypasanie bydła lub niezapewnienie bydłu wybiegu z przyczyn innych niż niezależne od rolnika.

Ministerstwo chce, by rozporządzenie weszło w życie jak najszybciej, to jest z dniem następującym po dniu ogłoszenia, które przewiduje się, że nastąpi w styczniu 2024 r.

źródło informacji: RCL