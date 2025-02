Rolnictwo węglowe dopłaty – ile możesz dostać?

Ekoschemat Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi na rok 2025 oferuje rolnikom możliwość uzyskania dopłat za wdrażanie zrównoważonych praktyk rolniczych. Sprawdź, kto może skorzystać z tego wsparcia? Jak prawidłowo złożyć wniosek? I ile możesz otrzymać pieniędzy za praktyki węglowe?

Środki na rolnictwo węglowe 2025

Orientacyjny limit środków publicznych w 2025 roku dla interwencji Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi wynosi 2 452,04 mln zł.

Rolnictwo węglowe kto może?

Udział w naborze do ekoschematu jest dobrowolny. O płatność mogą się ubiegać rolnicy aktywni zawodowo, prowadzący działalność rolniczą.

Limit powierzchni w ekoschematach

Minimalna powierzchnia gruntów gospodarstwa, biorącego udział w ekoschematach, nie może być mniejsza niż 1 ha. Natomiast od 2025 roku łączny limit powierzchni, objętej dopłatą w ramach wszystkich realizowanych praktyk i ekoschematów obszarowych, ma wynieść 300 ha.

Rolnictwo węglowe nabór

Co do zasady, nabór wniosków o dopłaty do ekoschematów 2025 rozpoczyna się 15 marca i trwa do 15 maja 2025 roku. Rolnicy wnioski składają w formie elektronicznej, za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

Praktyki rolnictwa węglowego

Rolnictwo węglowe 2025 obejmować będzie 8 praktyk. Spośród nich beneficjenci wybierają te, które odpowiadają potrzebom ich gospodarstw. Praktyki w rolnictwie węglowym są oceniane punktowo.

Rolnictwo węglowe stawki

Wysokość wsparcia do rolnictwa węglowego zależy m. in. od wybranych przez rolnika praktyk, odpowiadającej im punktacji i powierzchni gospodarstw. Natomiast ostateczne stawki dopłat bezpośrednich do ekoschematu uwarunkowane są przede wszystkim zainteresowaniem rolników oraz kursem euro, po którym przeliczane zostają płatności.

Ile za rolnictwo węglowe?

Poniżej przedstawiamy poszczególne praktyki w obrębie ekoschematu rolnictwa węglowego wraz z punktacją i wysokością stawek płatności za ich realizację w ubiegłym roku. Stawki dopłat bezpośrednich na 2025 rok poznamy dopiero jesienią.

Tabela punktów i stawek płatności dla praktyk rolnictwo węglowe ekoschematy

Ekoschemat Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi lp. Praktyki Punkty w 2024 Wysokość stawki płatności 2024 zł/ha Punkty w 2025 1 Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt 5 435,10 5 2 Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe 5 435,10 5 3 Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia (wariant podstawowy) 1 87,02 1 Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia (wariant z wapnowaniem) 3 261,06 3 4 Zróżnicowana struktura upraw 3 225,01 3 5 Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji 2 174,04 2 6 Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo 3 261,06 3 7 Uproszczone systemy upraw 4 251,94 3 (proponowana zmiana) 8 Wymieszanie słomy z glebą 2 134,60 1 (proponowana zmiana)

źródło: gov.pl