Rolnictwo węglowe. Czy to się opłaci? Odpowiada ekspert, dr Jerzy Próchnicki [video]

We wtorek 28 lutego w ramach projektu INFOCAP odbyło się webinarium pt. Rolnictwo węglowe – czy to się opłaci?, podczas którego niezależny ekspert, dr Jerzy Próchnicki przedstawił najnowsze informacje o ekoschemacie “rolnictwo węglowe” oraz starał się przedstawić warunki ekoschematu i korzyści, jakie można z niego uzyskać.

W przypadku 8 praktyk “Rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi” w większości praktyk stawki hektarowe spadły w porównaniu do publikowanych na początku 2022 roku, z czego zwiększono finansowanie ekoschematu dotyczącego dobrostanu zwierząt. Wśród praktyk dotyczących rolnictwa węglowego znalazły się praktyki tj. ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt (500 zł/ha), międzyplony ozime, wsiewki sródplonowe (500 zł/ha), opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia (100 zł/ha), zróżnicowana struktura upraw (300 zł/ha), wymieszanie obornika na gruntach ornych 12 godzin od aplikacji (200 zł/ha), stosowanie płynnych nawozów innymi metodami niż rozbryzgowo (300 zł/ha), uproszczone systemy uprawy (400 zł/ha) i wymieszanie słomy z glebą (200 zł/ha).

– Rolnictwo węglowe ma jakby dwie strony; biznesową i biologiczną. W stronie biologicznej zasadniczo chodzi o to, że my musimy mieć pełną świadomość, że dynamika wszystkich procesów biologicznych musi nam umożliwić spiralę wzrostu żywności z gleby i produktywności gospodarstwa i to jest największy zysk gospodarstwa i rolnika. Jeżeli to zadziała, to będzie miał lepsze gleby, będzie taniej i lepiej produkował. Na zdewastowanych glebach produkuje się drogo i mało. Na zregenerowanych taniej i łatwiej – tłumaczy dr Próchnicki.