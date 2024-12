Rolnictwo w USA z rekordowym deficytem. Ponad 42,5 mln dolarów na minusie

Najnowsza prognoza USDA szacuje rekordowy deficyt handlowy w wysokości 45,5 mld USD. Dla rolnictwa w Stanach Zjednoczonych deficyt przekroczy 42,5 mld USD w roku fiskalnym 2025.

Oczekuje się, że eksport produktów rolnych osiągnie 170 mld USD, nieco więcej niż wcześniejsze szacunki, ale nadal znacznie poniżej szczytu z 2022 r. Tymczasem przewiduje się, że import wzrośnie do 215,5 mld USD – napędzany rosnącym popytem na produkty takie jak owoce tropikalne, cukier i inne importowane towary.

Globalne spadki cen nadal wpływają na kluczowe sektory, w szczególności rolników uprawiających bawełnę i soję. Jednocześnie notowane wzrosty w eksporcie zwierząt gospodarskich, nabiału, kukurydzy i sorgo nie rekompensują szerszych strat.

– Przekłada się to na cenę niektórych kluczowych produktów rolnych, to samo dotyczy naszej całkowitej wartości eksportu, co również w dużym stopniu przyczynia się do dochodów gospodarstw rolnych – powiedział główny ekonomista USDA, Seth Meyer w komunikacie prasowym USDA.

Prognoza podkreśla również ryzyko związane z potencjalnymi 25 proc. taryfami na import produktów rolnych z Kanady i Meksyku (dwóch największych partnerów handlowych USA). Oczekuje się, że eksport do Meksyku osiągnie 29,9 mld USD, a zaraz za nim 29,2 mld USD do Kanady.

W obliczu rosnącego deficytu handlowego i rosnącej presji importowej sektor rolniczy stoi przed poważnymi wyzwaniami. Zajęcie się globalną konkurencją i zmieniającą się dynamiką rynku będzie miało kluczowe znaczenie dla utrzymania dochodów amerykańskich rolników i długoterminowej stabilności.