Rolnictwo w ogniu wyzwań: Polska i Francja tworzą koalicję przeciw Mercosur!

Na wspólnej konferencji prasowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski oraz francuska minister Annie Genevard nie pozostawili złudzeń: europejskie rolnictwo stoi na krawędzi, a umowa handlowa z Mercosur to gwóźdź do trumny dla unijnego rolnictwa. „Nie możemy na to pozwolić!” – alarmowali zgodnie.

“Mercosur? To zagrożenie dla europejskiego rolnictwa!”

Minister Siekierski podkreślał, że otwarcie europejskich granic dla produktów z Mercosur może doprowadzić do katastrofy na europejskim rynku rolnym. „Wiemy, jakie możliwości produkcyjne mają kraje Mercosur. Ta umowa to zagrożenie dla stabilności naszego rolnictwa. Negocjacje zakończono w 2019 roku, ale świat od tego czasu zmienił się dramatycznie – od wojny w Ukrainie po bezcłowy napływ towarów z tego kraju” – powiedział. Minister nie krył obaw, że podpisanie porozumienia doprowadzi do jeszcze większej presji na europejskich rolników, którzy już teraz zmagają się z rosnącymi kosztami i wymogami środowiskowymi.

Genevard ostrzega: „Nie zgadzamy się na niesprawiedliwy handel!”

Francuska minister nie przebierała w słowach, opisując konsekwencje wprowadzenia umowy Mercosur. „Produkty z tych krajów nie spełniają naszych norm. Stosują środki zakazane w UE, co tworzy nieuczciwą konkurencję. To nie protekcjonizm, to walka o sprawiedliwość!” – podkreśliła Genevard. Według niej, jeśli dojdzie do podpisania umowy, Francja z Polską i innymi krajami zbuduje mniejszość blokującą.

Rolnictwo na krawędzi: więcej biurokracji, mniej wsparcia

Obie strony zgodnie wskazały, że Zielony Ład i Wspólna Polityka Rolna wymagają pilnych zmian. „Zbyt wiele środków przeznacza się na cele klimatyczne, a nie na wsparcie rolników” – stwierdził Siekierski. Genevard dodała, że priorytetem dla Francji jest suwerenność żywnościowa i dochody rolników. „Musimy uprościć przepisy i zredukować biurokrację, która jest hamulcem dla rolnictwa” – zaapelowała.

Koalicja przeciw Mercosur – Polska i Francja zacieśniają współpracę

Obaj ministrowie podkreślili wagę współpracy polsko-francuskiej. Genevard zaproponowała wznowienie działań francusko-polskiego komitetu mieszanego, który nie funkcjonował od 2015 roku. „Polska to wielki kraj rolniczy, strategiczny partner w negocjacjach z Brukselą. Razem możemy walczyć o sprawiedliwe traktowanie rolników w UE” – powiedziała. Siekierski potwierdził, że Polska jednoznacznie sprzeciwia się podpisaniu umowy Mercosur.

Decyzja UE już w grudniu?

Podczas konferencji padło pytanie, czy umowa Mercosur może zostać podpisana już 5-6 grudnia. „Stanowisko Polski jest jasne – sprzeciwiamy się tej umowie. Ale potrzebujemy wsparcia innych krajów, bo tylko szeroka koalicja może zablokować jej podpisanie” – powiedział Siekierski. Genevard dodała, że brak konsultacji z parlamentami narodowymi byłby ciosem dla demokracji w UE.