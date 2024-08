Rolnictwo ukraińskie będzie dominować w UE, ale nie powinniśmy się martwić…

Ukraińcy przygotowują się do szybkiego transportu produktów rolnych do Europy. Inwestycje wzdłuż zachodniej granicy państwa obejmują magazyny logistyczne i infrastrukturę kolejową. W opinii szefa BASF Agricultural Solution na Ukrainie wejście Ukrainy do Unii Europejskiej nastąpi raczej “szybciej” niż “później”.

BASF chwali ukraińskie inwestycje

Cesari Urban, szef działu BASF Agricultural Solution na Ukrainie w wywiadzie dla portalu Latifundist pochwalił strategiczne inwestycje ukraińskich dystrybutorów produktów rolnych. Zlokalizowane wzdłuż granicy z Unią Europejską umożliwią w przyszłości niezakłócony i szybki transport ukraińskich produktów na rynki europejskie.

– Przezorność ukraińskich dystrybutorów w realizacji tych inwestycji jest naprawdę godna pochwały – stwierdził Cesari Urban.

Ukraina zostanie „sprawnie” zintegrowana?

Zdaniem dyrektora ukraińskiego oddziału BASF, po wejściu do Unii Europejskiej Ukraina może stać się największym producentem produktów rolnych w Europie. Rolnicy europejscy nie powinni się jednak obawiać, mówi Urban i wskazuje na przykład Polski.

– Polska, podobnie jak obecnie Ukraina, była jednym ze znaczących producentów produktów rolnych, którzy przystąpili do UE. Polska przez wiele lat, korzystając ze wspólnej europejskiej polityki dotacji i programów, skutecznie zarządzała swoją integracją. (…) wierzę, że Unia Europejska, bazując na doświadczeniach pierwszego rozszerzenia sprzed 20 lat, będzie w stanie sprawnie zintegrować Ukrainę z rynkiem europejskim – mówi Cesari Urban, cytowany w portalu Latifundist.

Widok z góry i widok z dołu

Skuteczne zarządzanie integracją… Wielu rolników, np. Andrzej Lepper, inaczej to oceniało. Ale wiadomo, perspektywa międzynarodowego potężnego koncernu jest zupełnie inna, niż perspektywa rolnika.