Rolnictwo regeneratywne w NestleDlaNauki. Startuje pierwsza edycja programu

Nestlé Polska ogłasza start pierwszej edycji programu #NestleDlaNauki. Inicjatywa ma na celu wsparcie polskich środowisk naukowych w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze żywności. Tematem przewodnim pierwszej edycji programu w roku akademickim 2024/2025 jest rolnictwo regeneratywne.

Nestlé Polska rozpoczyna program #NestleDlaNauki, którego celem jest stworzenie platformy do współpracy z młodymi naukowcami w obszarze łańcucha żywnościowego. Program jest w swoim założeniu inicjatywą długofalową skierowaną do studentów i pracowników naukowych. Idea zakłada coroczną sekwencję dwóch aktywności tematycznych.

Pierwsza z nich – ideathon to dwudniowe wydarzenie, podczas którego studenci będą mieli okazję opracować innowacyjne rozwiązania stawianych przed nimi wyzwań naukowych, ekonomicznych i środowiskowych.

Tegoroczny temat, z którym zmierzą się uczestnicy to: „Niskoemisyjne nawożenie bez negatywnego wpływu na plonowanie – optymalizacja wykorzystania nawozów w uprawach roślin.” Drugą aktywnością w ramach pierwszej edycji #NestleDlaNauki będzie konkurs grantowy dla studentów i doktorantów studiów rolniczych.

Nestlé dostrzega znaczenie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony środowiska. Firma ogłosiła inwestycje na poziomie 1,2 miliarda CHF globalnie, by wspierać rozwój rolnictwa regeneratywnego w swoim łańcuchu dostaw.

Celem Nestlé jest, by do 2025 roku pozyskiwać 20 proc. kluczowych surowców od rolników stosujących regeneratywne praktyki, a w 2030 roku odsetek ten ma wzrosnąć do 50 proc. Warto podkreślić, że działania podejmowane w tym obszarze są także kluczowe na drodze do osiągnięcia zerowej emisji netto. Dlatego tegoroczna, pierwsza edycja #NestleDlaNauki poświęcona jest właśnie temu zagadnieniu.

– Wierzymy, że #NestleDlaNauki przyczyni się do zbudowania solidnego mostu między światem nauki i biznesu. Chcemy stworzyć ekosystem, w którym młode talenty będą rozwijać swoje pomysły, a my jako Nestlé Polska będziemy ich w tym wspierać. Zależy nam, by aktywnie kształtować branżę, a jednocześnie inwestować w przyszłość żywności. Nie jest to możliwe bez zaplecza naukowego oraz – w co głęboko wierzymy utalentowanych, innowacyjnie myślących młodych ludzi. – komentuje start programu Blanka Mellova, koordynatorka #NestleDlaNauki oraz kierownik ds. żywienia i zdrowia w Nestlé Polska.

Inicjatywę #NestleDlaNauki wspierają eksperci z dziedziny nauki i biznesu, którzy tworzą Radę Programową. W jej skład na lata 2024/2025 wchodzą: prof. Krystyna Gutkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), prof. Magdalena Rudzińska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), prof. Anna Dąbrowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. Tomasz Piechota (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), prof. Katarzyna Przybyłowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), dr Aneta Perzanowska (Instytut Rolnictwa SGGW), Adam Baucza (Fundacja Terra Nostra), Michał Mądry (Foodtech.ac), zaś z ramienia Nestlé Polska Aleksander Wasilewski (prezes zarządu Nestlé Polska), koordynatorka programu Blanka Mellova, ponadto eksperci agronomii Katarzyna Karawaj i Sebastian Bloch.

Ideathon #NestleDlaNauki 2024, organizowany w ramach pierwszej edycji programu, odbędzie się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniach 22-24 listopada 2024 r. Podczas wydarzenia Rada Programowa nagrodzi najlepsze pomysły – przewidziane są dwie nagrody finansowe po 10 000 zł oraz nagroda główna – „Pakiet akceleracyjny” o wartości 19 000 zł.

Nad realizacją ideathonu czuwać będzie partner merytoryczny – firma Foodtech.ac. Zgłoszenia zespołów studenckich przyjmowane są od 1 do 30 października za pośrednictwem formularza na stronie nestledlanauki.pl.