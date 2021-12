Rolnictwo regeneratywne to krok w dobrym kierunku?

Komisja Europejska opublikowała komunikat na temat „przywrócenia zrównoważonego obiegu węgla w przyrodzie” (tak zwany komunikat o rolnictwie regeneratywnym). Następnie przedstawiony zostanie wniosek ustawodawczy na temat świadectwa usunięcia dwutlenku węgla do końca 2022 r.

Copa i Cogeca (największe unijne organizacje rolnicze) z zadowoleniem przyjmują uwzględnienie rolnictwa regeneratywnego w agendzie politycznej oraz przyszłe działania podejmowane w celu wykorzystania potencjału rolnictwa do walki ze zmianami klimatu i osiągnięcia bardziej ekologicznej Europy.

– Komunikat przewiduje stworzenie nowego ekologicznego modelu biznesowego, który nagradza metody gospodarowania gruntami, prowadzące do zwiększenia sekwestracji dwutlenku węgla w żywej biomasie, glebie i/lub martwej materii organicznej poprzez poprawę wychwytywania dwutlenku węgla oraz ograniczenie jego uwalniania do atmosfery. Copa i Cogeca doceniają, że Komisja uznała że wdrożenie rolnictwa regeneratywnego jest uwarunkowane przez lokalizację, a podejście do tej kwestii nie może być uniwersalne – informuje Biuro Prasowe Copa – Cogeca.

Komunikat określa też wyzwania, z którymi zmierzą się rolnicy wprowadzając praktyki rolnictwa regeneratywnego. Są to obciążenia finansowe (w tym niepewność jeśli chodzi o dochody i koszty początkowe wdrożenia), niewystarczający dostęp do wiedzy oraz poziom dopasowania usług doradczych, bariery regulacyjne, wysoka złożoność oraz koszty związane z solidnym systemem monitorowania, raportowania i weryfikacji. Komunikat przedstawia również skuteczne przykłady poprawy metod gospodarowania gruntami, co skutkuje wzrostem sekwestracji dwutlenku węgla. Według Copa – Cogeca szkoda , że nie uwzględnia wykorzystania nawozów ekologicznych, jako że jest to bardzo korzystna praktyka jeśli chodzi o pochłanianie dwutlenku węgla, bioróżnorodność, wodę oraz glebę.

– Rolnictwo regeneratywne stanowi jedynie część rozwiązania w zakresie zmian klimatu, jednak nie powinno zastępować działań mających na celu redukcję emisji. Należy wyjaśnić, jaki jest ogólny wkład rolnictwa i leśnictwa w walkę ze zmianą klimatu, zapewniając, że różne żądania i/lub cele niektórych strategii, inicjatyw i propozycji Zielonego Ładu nie zagrożą bezpieczeństwu żywnościowemu i biomasy oraz rentowności rolnictwa i leśnictwa. W tym celu należy zagwarantować spójność przepisów – mówi Ramon Armengol, przewodniczący Cogeca.