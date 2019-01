Rola i udział wiejskich organizacji w procesie stanowienia prawa

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) w partnerstwie z Fundacją Fundusz Współpracy (FFW) w dniach 5 – 6 lutego organizuje w Warszawie forum ekspertów pod tytułem „Rola i udział wiejskich organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa – forum ekspertów”.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”, którego celem jest podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych ze wsi i małych miast w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa.

Dostarczenie wiedzy wiejskim NGO obejmie dziedziny prawa szczególnie istotne dla organizacji wiejskich oraz tematy ogólne: prawo gospodarcze, ekonomia z elementami polityki przemysłowej, prawo pracy, ekonomia przedsiębiorstwa, analiza finansowa.

– W ramach forum chcemy omówić i wypracować główne elementy programu szkoleniowego, zgodnie z którym planowane jest przeszkolenie 400 członków, pracowników i wolontariuszy wiejskich organizacji pozarządowych z całej Polski. Dzięki zdobytej tak wiedzy chcemy między innymi podnieść kompetencje przedstawicieli NGO do udziału w procesie stanowienia prawa, zwiększyć zainteresowanie organizacji wiejskich w procesie stanowienia prawa oraz zbudować zdolności do dalszego podnoszenia kompetencji organizacji wiejskich do udziału w procesie stanowienia prawa – informuje FAOW.

Uczestnikami forum będzie 40 osób reprezentujących środowiska organizacji pozarządowych ze wsi i małych miast – ekspertów, przedstawicieli organizacji, decydentów oraz mediów.

Udział w forum w charakterze uczestnika jest nieodpłatny. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie.

Organizacja forum i całego projektu jest dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

