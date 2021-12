Rok rozliczeniowy 2021 był udany dla firmy John Deere

W tym okresie sprzedaż ciągników amerykańskiego producenta powyżej 200 KM urosła w stosunku do poprzedniego roku o 25 proc., a co więcej, dwa ciągniki powyżej 300 KM na pięć sprzedanych to pojazdy marki John Deere.

Dobry rok dla rynku maszyn

Końcówka roku rozliczeniowego to tradycyjnie okres podsumowań. Rynek maszyn rolniczych w 2021 roku przeżywał dobre chwile, natomiast wśród ciągników w sposób jeszcze bardziej swoją silną pozycję zaznaczył John Deere.

– Rynek wszystkich ciągników urósł o około 30 proc. rok do roku do poziomu niemalże 13 000 sztuk. Widzimy, że rok 2021 był bardzo dobrym rokiem dla sprzedaży tej grupy produktów. Rynek ciągników o większej mocy, urósł w sposób jeszcze bardziej widoczny, bo około 68 proc. Tym samym również John Deere także odnotował wzrosty sprzedaży. Szczególnie w segmencie ciągników o dużej mocy, włącznie z flagowymi 8RX i 9RX – komentuje Katarzyna Lewicka, Division Business Manager w John Deere Polska

Ciągniki serii 6M najpopularniejsze

Najpopularniejszym pod względem sprzedaży modelem John Deere jest 6155M, zarazem jest to najpopularniejszy ciągnik powyżej 150 KM. Dodatkowo warto podkreślić, że co czwarty ciągnik w zakresie mocy 150-200 KM to John Deere.

– Nasze analizy wskazują, że najpopularniejszym ciągnikiem w ciągnikach powyżej 300 KM jest John Deere 8R310, a podium zamykają 8R410 i 8R340. Co więcej, dwa ciągniki na pięć sprzedanych w Polsce powyżej 300 KM to John Deere, a sprzedaż ciągników John Deere powyżej 200 KM urosła w stosunku do roku poprzedniego o 25 proc. Spodziewamy się, że takie rynkowe tendencje utrzymają się w najbliższym czasie, o ile nie zanotowane zostaną kolejne wzrosty (szacujemy wzrost o około 10 proc. na całym rynku ciągników i o około 20 proc. powyżej 150 KM) – dodaje Bartosz Białas, kierownik marketingu w John Deere Polska.

Listopad pod znakiem inwestycji

John Deere stale rozwija swoją ofertę ciągników. Jeszcze w listopadzie zaprezentowano nową, ulepszoną serię 6R. Nowa gama modelowa zapewnia wyjątkowo inteligentne funkcje z obszaru automatyki i wspaniałe osiągi transportowe. Pozwala to rolnikom wykorzystywać 100 proc. potencjału maszyn, ale i ich działalności.

Co ważne, jeszcze w listopadzie w Mannheim rozpoczęto budowę nowej lakierni. Kilkunastomilionowa inwestycja to zarówno zapewnienie tysięcy miejsc pracy, jak i nowoczesnej technologii środowiskowej.

Również w Zweibrücken dosłownie kilkanaście dni temu rozpoczęto inwestycje. Nowe centrum logistyczne będzie zlokalizowane bezpośrednio obok linii produkcyjnej kombajnów, tak aby zapewnić sprawne procesy produkcji kombajnów zbożowych i sieczkarni polowych.

Źródło: John Deere