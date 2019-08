Rok po przejęciu Proplan: Grupa CIECH realizuje strategię globalnego rozwoju biznesu AGRO zwiększając liczbę produktów i rynków na których działa

Nowe produkty, pozyskanie przez CIECH praw do atrakcyjnych substancji aktywnych, sprzedaż produkowanego w Nowej Sarzynie MCPA na rynku hiszpańskim, planowane wejście na rynki Ameryki Środkowej i Południowej oraz do nowych krajów Europy z coraz szerszą ofertą środków ochrony roślin – to główne efekty przejęcia Proplan i pełnej integracji tej spółki z Grupą CIECH. Dzięki przejęciu hiszpańskiego dostawcy środków ochrony roślin, CIECH jest dziś obecny ze swoją ofertą produktów AGRO w ponad 50 krajach całego świata. W ciągu roku po przejęciu zintegrowano działy rejestracji produktów Proplan i CIECH Sarzyna oraz przebudowano strukturę hiszpańskiej spółki. Wyznaczone zostały także nowe cele biznesowe, zgodne z przyjętą strategią Grupy na lata 2019–2021, zakładające poszerzanie portfolio produktowego oraz wzrost udziału sprzedaży środków ochrony roślin poza Polskę do ponad 40 proc.

Biznes AGRO Grupy CIECH opiera się na dwóch spółkach działających w segmencie środków ochrony roślin. Hiszpański Proplan prowadzi swoje działania głównie na Półwyspie Iberyjskim oraz w Północnej Afryce – przede wszystkim w Algierii i Egipcie. Na swoich macierzystych rynkach iberyjskich dostarcza tamtejszym rolnikom głównie insektycydy stosowane w uprawach owoców cytrusowych oraz herbicydy do zbóż. W przypadku rynku afrykańskiego są to głównie insektycydy. CIECH Sarzyna, oprócz swojego rynku macierzystego, obsługuje także rejon Europy Środkowej oraz Europę Zachodnią, Wyspy Brytyjskie i Skandynawię. Środki ochrony roślin z zakładu w Nowej Sarzynie, będącego największym polskim producentem herbicydów, trafiają na ok. 40 rynków zagranicznych.

Grupa CIECH przejęła 100 proc. akcji Proplanu – hiszpańskiego dostawcy środków ochrony roślin działającego na trzech kontynentach – pod koniec lipca 2018 roku. Wartość transakcji wyniosła 44,6 mln euro. Proplan to dostawca generycznych środków ochrony roślin korzystający z outsourcingu w zakresie produkcji, dostawy surowców i logistyki. Spółka zarządza portfelem ponad 120 rejestracji i w pełni koordynuje procesy z tym związane. Jednocześnie pracuje nad uzyskaniem wielu nowych rejestracji na 5 kontynentach. W samym 2018 roku Proplan poszerzył swój portfel o 18 nowych produktów.

Dzięki przejęciu Proplanu CIECH zyskał dostęp do dużych rynków zachodniej i południowej Europy, zwiększając tym samym poziom przychodów i zysków całego biznesu AGRO, co miało bezpośrednie przełożenie na wyniki Grupy w 2018 roku. Ważną korzyścią tej akwizycji jest również możliwość wymiany portfeli produktowych obu spółek na ich głównych rynkach. CIECH rozpoczął już projekty mające na celu zaoferowanie w Hiszpanii środków zawierających produkowaną w polskich zakładach Grupy substancję MCPA, wykorzystywaną m.in. do ochrony zbóż i kukurydzy. Z kolei na polski rynek trafiły już produkty z oferty Proplanu – m.in. Toscana. Duży potencjał rynkowy ma dla CIECH także dostęp do substancji aktywnej Acetamipirid – insektocydu stosowanego w wielu uprawach zbóż, warzyw i owoców.

Ważnym elementem połączenia potencjałów obu spółek była także integracja działów rejestracji – jednostek przeprowadzających długotrwały proces wprowadzania produktów na nowe rynki. Oznacza to duże oszczędności dla CIECH – przeprowadzenie rejestracji produktów na nowych rynkach jest czasochłonne i trwa od 3 do 5 lat. Dodatkowo przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie badań wiąże się z dużymi kosztami. Co więcej, przejęcie Proplanu umożliwiło CIECH zwiększenie udziału eksportu w przychodach ze sprzedaży środków ochrony roślin. Wzrost tego odsetka pomoże firmie uodpornić się na zawirowania pogodowe w Polsce i ograniczy efekt sezonowości, naturalny w tym biznesie.

– Szybko i sprawnie przeprowadzone połączenie Proplanu z biznesem AGRO Grupy CIECH pozwoliło nam przejść do kolejnego etapu rozwoju tego obszaru naszej działalności. Jego celem jest przyśpieszenie ekspansji produktowej i geograficznej biznesu AGRO. Już dziś planujemy wejście na kolejne zagraniczne rynki – interesują nas zwłaszcza te kraje, w których popyt na środki ochrony roślin rośnie najszybciej. Przejęcie Proplanu jest dla nas bardzo ważnym elementem realizacji naszej strategii, zakładającej dywersyfikację obszarów działalności oraz wzrost zysków z wysokomarżowych biznesów pozasodowych – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

Według dostępnych analiz rynek środków ochrony roślin będzie stabilnie rósł w tempie

ok. 2 proc. rocznie w najbliższych 5-7 latach, osiągając w 2025 roku wartość ok. 65 mld USD. Szybciej będzie rósł rynek producentów generycznych (w tempie ok. 4 proc. rocznie), na którym działa CIECH Sarzyna i Proplan.

W ofercie biznesu AGRO znajduje się obecnie około 50 produktów CIECH w Polsce oraz

24 produkty PROPLAN w Hiszpanii. Na świecie Proplan ma ponad 220 rejestracji w 48 krajach – herbicydów, fungicydów, insektycydów, nawozów dolistnych, zapraw nasiennych i innych produktów uzupełniających.

Z kolei CECH Sarzyna to największy polski producent środków ochrony roślin, obchodzący niedawno 80-lecie istnienia. Do najbardziej znanych wśród polskich rolników znaków handlowych CIECH Sarzyna należą marki z segmentu CHWASTOX – jednego z najpopularniejszych w Polsce preparatów do zwalczania chwastów, cieszącego się dużym zaufaniem swoich użytkowników od trzech pokoleń.

Źródło: Materiały prasowe Ciech