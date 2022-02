Rok 2022 na użytkach zielonych. Gdzie szukać oszczędności? [video]

Przedstawiamy prognozy na rok 2022 dla hodowców bydła od Piotra Kowalskiego, specjalisty ds. użytków zielonych w Barenbrug Polska. Nie od dziś wiadomo, że rok 2022 nie będzie najłatwiejszy w rolnictwie, przede wszystkim ze względu na wysokie koszty produkcji. Specjalista odpowiada zatem na pytanie, czy można oszczędzić na pielęgnacji użytków zielonych, tak aby nie stracić na plonie i jego jakości.

– Dla producentów mleka będzie to trudny rok; rosnące koszty nie tylko nawozów, ale również koszty paliwa, koszty folii, siatek, sznurków. Te koszty rosną dramatycznie i teraz pojawia się pytanie, co moglibyśmy zrobić, na czym warto byłoby się skupić, żeby troszeczkę z tych kosztów “zejść”. […]. Myślę, że takim dobrym rozwiązaniem i dobrym miejscem do oszczędzania zawsze były, są i będą użytki zielone, niemniej jednak aby utrzymywać korzyść w postaci wysokich plonów dobrej jakości, trzeba to oszczędzanie zrobić mądrze i umiejętnie – twierdzi Piotr Kowalski.