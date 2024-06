Rewolucja w przemyśle spożywczym: jak Lyras zmienia zasady gry dzięki raslyzacji

Firma Lyras, założona w Danii, jest liderem w dziedzinie nowoczesnych technologii przetwarzania płynów. Od momentu swojego powstania, Lyras dążyła do opracowania bardziej ekologicznych i efektywnych rozwiązań dla przemysłu spożywczego. Dzięki innowacyjnemu podejściu i zaawansowanym badaniom, firma ta wprowadziła na rynek technologię raslyzacji, która może zrewolucjonizować sposób, w jaki przetwarzane są płyny, produkty mleczne i napoje na całym świecie.

Początki firmy Lyras

Historia Lyras zaczyna się od wizji stworzenia bardziej zrównoważonej i efektywnej metody przetwarzania płynów. Założyciel firmy, Rasmus Mortensen, zainspirowany potrzebą zmniejszenia zużycia energii i zasobów w przemyśle spożywczym, rozpoczął badania nad alternatywnymi metodami pasteryzacji. Celem Rasmusa było opracowanie technologii, która mogłaby zapewnić taką samą skuteczność i bezpieczeństwo żywności jak tradycyjna pasteryzacja, ale z znacznie mniejszym wpływem na środowisko.

Narodziny raslyzacji

Po wielu latach badań i testów, Rasmus opracował technologię raslyzacji. Nazwa pochodzi od pierwszych trzech liter imienia wynalazcy i duńskiego słowa oznaczającego światło. Raslyzacja nie używa ciepła, jak w tradycyjnej pasteryzacji, ale wykorzystuje światło ultrafioletowe (UV) do inaktywacji bakterii i mikroorganizmów w płynach. Brak ciepła oznacza, że proces nie wpływa negatywnie na jakość ani smak końcowego produktu, co czyni go atrakcyjną alternatywą dla producentów napojów i produktów mleczarskich.

Jak działa raslyzacja?

Raslyzacja to technologia przetwarzania, która wykorzystuje światło UV do inaktywacji bakterii w płynach. Jest energooszczędna i nie wpływa na smak produktu. Może być stosowana w różnych płynach, w tym w produktach mleczarskich. Dzięki niej zakłady mogą znacznie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Dobrze ilustruje to zakład mleczarski produkujący 40 ton serwatki na godzinę, który może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery nawet o 519 ton rocznie. Odpowiada to energii potrzebnej typowemu samochodowi rodzinnemu do okrążenia świata 164 razy.

Zalety raslyzacji

Raslyzacja oferuje liczne korzyści w porównaniu do tradycyjnej pasteryzacji:

Oszczędność energii : Technologia ta jest znacznie bardziej energooszczędna, pozwalając na redukcję zużycia energii nawet o 60-90%.

: Technologia ta jest znacznie bardziej energooszczędna, pozwalając na redukcję zużycia energii nawet o 60-90%. Oszczędność wody : Proces raslyzacji wymaga znacznie mniej wody, co przekłada się na oszczędności rzędu 60-80%.

: Proces raslyzacji wymaga znacznie mniej wody, co przekłada się na oszczędności rzędu 60-80%. Mniejsza emisja CO2 : Dzięki niższemu zużyciu energii, technologia ta znacząco redukuje emisję dwutlenku węgla. Zakład mleczarski produkujący 40 ton serwatki na godzinę może ograniczyć emisję CO2 o nawet 519 ton rocznie.

: Dzięki niższemu zużyciu energii, technologia ta znacząco redukuje emisję dwutlenku węgla. Zakład mleczarski produkujący 40 ton serwatki na godzinę może ograniczyć emisję CO2 o nawet 519 ton rocznie. Zachowanie jakości : Produkty przetworzone za pomocą raslyzacji zachowują swoją jakość, smak i wartości odżywcze.

: Produkty przetworzone za pomocą raslyzacji zachowują swoją jakość, smak i wartości odżywcze. Zwiększona wydajność: Ponieważ technologia raslyzacji jest nietermiczna, płyn nie przypala się do wnętrza rur, co oznacza, że sprzęt może pracować dłużej bez czyszczenia (CIP), co skutkuje większym czasem pracy i zwiększoną wydajnością.

Wpływ na gospodarkę

Wprowadzenie technologii raslyzacji ma potencjał do znaczących zmian w gospodarce. Dzięki oszczędnościom energii i zasobów, firmy mogą obniżyć koszty produkcji i zmniejszyć swój wpływ na środowisko. To z kolei może prowadzić do bardziej zrównoważonej produkcji i dystrybucji żywności, co jest kluczowe w obliczu rosnącej świadomości ekologicznej wśród konsumentów.

Globalne zastosowanie

Technologia raslyzacji zdobyła już uznanie na całym świecie. Zakłady produkcyjne w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Szwecji, Danii, Holandii, Australii i Polsce korzystają z tej innowacyjnej metody. Wśród klientów firmy Lyras znajdują się takie renomowane przedsiębiorstwa jak Arla Foods, producent przetworów mlecznych oraz biotechnologiczna firma Novozymes.

Przyszłość raslyzacji

Raslyzacja to przełomowa technologia, która ma potencjał do przemodelowania przemysłu przetwarzania płynów. Dzięki swoim zaletom, takim jak oszczędność energii i ochrona środowiska, technologia ta ma szansę stać się nowym standardem w przemyśle spożywczym. Lyras kontynuuje swoje badania i rozwój, dążąc do jeszcze większej optymalizacji procesu raslyzacji i jego zastosowania w różnych sektorach przemysłu.

O Lyras

Założony w 2017 roku Lyras jest duńskim producentem maszyn przemysłowych z siedzibą

w Aalborg w Danii. Firma opracowuje, produkuje i dostarcza nowoczesną technologię dla branży przetwórstwa płynów, zwaną raslyzacją, która w procesie inaktywacji drobnoustrojów wykorzystuje światło UV zamiast podgrzewania. Przechodząc z konwencjonalnej pasteryzacji termicznej na zużywającą mniej zasobów metodę raslyzacji, klienci zmniejszają zużycie energii i wody odpowiednio o 60-90% i 60-80%. Firma szacuje, że do 2030 roku pomoże przemysłowi spożywczemu zredukować emisję dwutlenku węgla o 1 mln ton metrycznych,

co odpowiada rocznemu zużyciu CO2 przez 180 tys. Europejczyków. Lyras rozwija sieć sprzedaży i serwisu na całym świecie, mając biura m.in. w Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Turcji, Nowej Zelandii i Australii. Więcej o firmie: https://lyras.com/pl/.

