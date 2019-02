Revysol® – rewolucja w ochronie roślin.

Już w grudniu 2018 podczas konferencji Basf Agricultural Solution, Monika Glen – Kierownik Działu Komunikacji i Serwisów, zapowiedziała, że już wkrótce zostanie zaprezentowany nowy fungicyd z grupy triazoli. Tak też się stało. Podczas 59. Sesji Naukowej IOR, której Basf był głównym sponsorem, w czasie trwania panelu naukowego pt. „Triazole, w dalszym ciągu podstawą w fungicydowych programach ochrony zbóż” został przedstawiony nowy preparat Revysol®.

– Mamy przyjemność ogłosić rozpoczęcie produkcji w zakładzie w Hannibal (w USA). Jest to znaczący krok ku udostępnieniu tego wysoce skutecznego fungicydu naszym klientom — powiedział Markus Heldt, prezes Agricultural Solutions w firmie BASF.

Fungicydy triazolowe stanowią podstawę strategii ochrony przed chorobami oraz zarządzania odpornością. Każdy z nich zachowuje się trochę inaczej podczas blokowania syntezy sterolu, a zakres ich działania może się znacząco różnić.

Pierwszy azol zawierający izopropanol

Revysol (mefentriflukonazol) jest innowacyjną grzybobójczą substancją czynną. Została ona wynaleziona przez Basf, aby zapewnić wyjątkowe właściwości lecznicze oraz długotrwałą ochronę przed szerokim spektrum chorób kluczowych upraw na świecie. Revysol® jest unikatowym fungicydem w całej grupie triazoli, gdyż jest to pierwszy azol zawierający izopropanol, o wyjątkowych właściwościach chemicznych. W cząsteczce substancji Revysol® „główka” triazolowa znajduje się na elastycznej „szyjce” wąskiej grupy izopropanolowej. Ta wyjątkowa budowa chemiczna pozwala cząsteczce łatwo przyjmować różne postacie – wiążące lub niewiążące. Kiedy Revysol® osiada na aktywnej stronie C14-demetylazy, tworzy strukturę wiążącą, która wyglądem przypomina hak i wczepia

się w enzym. Jak zaznacza firma Basf, dzięki temu „hakowi” Revysol® łączy się z enzymem docelowym nawet do 100 razy silniej niż standardowy fungicyd triazolowy.

Przemieszczanie się produktu w roślinie

Po aplikacji Revysol® szybko jest on pobierany przez liść. To tłumaczy jego wyjątkową odporność na zmywanie przez deszcz oraz silne i natychmiastowe działanie na patogeny. Wysoce aktywny Revysol® rozprzestrzenia się w całej roślinie przez jej wiązki przewodzące, docierając również do miejsc nieopryskanych bezpośrednio.

Mechanizm działania

Revysol® blokuje jeden konkretny enzym, C14-demetylazę, który odgrywa rolę w produkcji ergosterolu wewnątrz komórki grzyba. Ergosterol, tak jak inne sterole, jest potrzebny do utrzymania membran komórkowych w nienaruszonym stanie. Revysol® blokuje biosyntezę ergosterolu bardzo efektywnie, dzięki czemu dochodzi do rozdarcia membran komórkowych i w konsekwencji do obumarcia grzyba.

BASF daje więc rolnikom wysoce efektywne narzędzie, by pomóc im lepiej chronić uprawy, zapobiegać wykształcaniu się odporności patogenów i zwiększać plony w nieszkodliwy dla środowiska sposób. Revysol® zapewnia ochronę przed najważniejszymi chorobami wielu upraw między innymi zbóż, kukurydzy, rzepaku, soi, owoców i warzyw.

Firma złożyła wnioski o rejestrację dla ponad 40 rodzajów upraw w 60 krajach Europy, Azji i obu Ameryk. Ze względu na trwające procedury rejestracyjne, oczekuje się, że produkt zostanie wprowadzony na rynki w sezonie 2019/2020.

Autor: Anna Arabska