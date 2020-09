Resort rolnictwa informuje – zamiast dikwatu w uprawie ziemniaka

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 201811532 z dnia 12 października 2018 r. zatwierdzenie substancji czynnej dikwat do stosowania w środkach ochrony roślin nie zostało odnowione.

Ocena tej substancji wykazała wysokie ryzyko dla pracowników, osób postronnych i mieszkańców oraz dla ptaków. Na podstawie obowiązujących obecnie przepisów zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin zawierających w swoim składzie substancję dikwat zostały cofnięte. Ostateczny termin na zastosowanie tych preparatów upłynął w dniu 4 lutego 2020 r.

Obecnie w odniesieniu do uprawy ziemniaka aktualnie dostępne są trzy środki ochrony roślin do desykacji naci ziemniaków: Beloukha 680 EC, Randil Fast 680 EC oraz Spotlight Plus 060 EO.

W przypadku uprawy rzepaku dopuszcza się zastosowanie środków zawierających w swoim składzie glifosat, gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości rzepaku do zbioru.