Resort rolnictwa informuje: ułatwienia w wysyłce ziemniaków

Od jesieni 2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi negocjowało z Komisją Europejską oraz państwami członkowskimi zmiany w systemie nadzoru nad wysyłką ziemniaków.

Efektem tych negocjacji było wejście w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.

– Dzięki temu rozporządzeniu funkcjonują następujące ułatwienia w wysyłce ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich Unii Europejskiej: możliwość wysyłania bulw ziemniaków bez konieczności ich badania, jeżeli pochodzą one z gospodarstwa uznanego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za miejsce produkcji wolne od bakteriozy pierścieniowej; w przypadku wysyłki ziemniaków do innych państw członkowskich na dotychczasowych zasadach, pobieranie do badań na obecność bakteriozy pierścieniowej prób o wielkości 200, a nie jak do tej pory 400 bulw z każdych 25 ton, co dwukrotnie ogranicza koszty takich badań, odstąpienie od obowiązku plombowania środka transportu, którym wysyłane są z Polski ziemniaki – informuje resort rolnictwa.

Prowadzone są kontrole sprowadzanych do Polski ziemniaków i innych warzyw. W związku z sygnałami o możliwości występowania nieprawidłowościach w imporcie tych produktów minister rolnictwa, w celu ochrony naszego rynku, zwrócił się do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Izb Skarbowych oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Inspekcja Handlowa) o zintensyfikowanie i wzmocnienie dotychczasowych działań kontrolnych.

Źródło: MRiRW