Resort rolnictwa chce wesprzeć rozwój gospodarstw opiekuńczych na wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce wspierać rozwój rolnictwa społecznego na obszarach wiejskich jako innowacyjnego podejścia łączącego rolnictwo wielofunkcyjne i usługi społeczne oraz opiekę zdrowotną na poziomie lokalnym.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie występujące niekorzystne trendy w sytuacji demograficznej w Polsce stawiają coraz większe wyzwania w poszczególnych obszarach działań społecznych.

Wyniki prognozy ludności na lata 2014-2050 wskazują na pogłębianie się procesu starzenia społeczeństwa. W 2050 r. 42 proc. mieszkańców miast i 38 proc. mieszkańców wsi będzie miało co najmniej 60 lat, zaś w ciągu najbliższego dziesięciolecia będzie wzrastała liczba i udział w ogóle ludności osób w wieku 60-79 lat. Rozwarstwienie społeczne, w tym na obszarach wiejskich, przejawia się w nierównym dostępie do wielu usług społecznych, w tym m.in. do opieki nad osobami niesamodzielnymi (seniorami, osobami z niepełnosprawnością oraz dziećmi) czy usług zdrowotnych.

Według resortu dobrym pomysłem na rozwiązanie tych problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa jest powstawanie gospodarstw opiekuńczych, które mają sprzyjać podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich.

Jak podkreśla MRiRW usługi świadczone w ramach gospodarstw opiekuńczych będą miały znaczenie nie tylko dla osób wymagających bezpośredniego wsparcia, ale także dla opiekunów osób niesamodzielnych, którzy nierzadko muszą rezygnować z tego powodu z kariery zawodowej. W praktyce idea rolnictwa społecznego ma sprzyjać zwiększaniu roli, jaką odgrywają rolnicy w swoich społecznościach lokalnych oraz kształtować pozytywny wizerunek całego sektora rolniczego w Polsce.