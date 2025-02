Rentowność hodowli cały czas na wysokim poziomie: Ceny bydła 06.02.2025

Nowy miesiąc na rynku bydła mięsnego rozpoczynamy na wysokich poziomach cenowych i przynajmniej na razie nie zanosi się na jakieś większe ruchy w dół. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 06.02.2025?

Na rynku krajowym cały czas widać spore niedobory surowca, a to sprawia, że w obliczu dużego popytu, zwłaszcza eksportowego ubojnie nie mają zbytniej przestrzeni do obniżek cen. Widać to również po opublikowanych przez GUS danych odnośnie pogłowia za grudzień 2024 r., gdzie wynosiło ono 6,19 mln sztuk, czyli o 1,2 proc. mniej rok do doku. Z wyjątkiem młodego bydła (12-24 miesiące) redukcja pogłowia wystąpiła we wszystkich kategoriach.

Dobrą sytuację jeśli chodzi o ceny pokazują również dane Ministerstwa Rolnictwa, które za okres od 20 do 26.01.2025 r. pokazały, że w kraju bydło rzeźne kupowano przeciętnie po 11,25 zł/kg, czyli o 2 proc. drożej niż w poprzednim tygodniu 0,5 proc. drożej przed miesiącem. Bardzo duży wzrost widać jeśli porównujemy ceny rok do roku, ponieważ w tym przypadku wynosi on aż 14 proc.

Wobec braku bydła na rynku sytuacja cenowa pozostanie prawdopodobnie dobra przez dłuższy czas, choć trzeba mieć oczywiście na względzie możliwość dalszego rozprzestrzeniania się takich chorób jak pryszczyca czy też choroba niebieskiego języka, które mogą w razie ich gwałtownego wzrostu przyczynić się do spadków cen.

Ceny na dzień 06.02.2025 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 9 – 14,9 zł netto/kg

– jałówki 7,3 -14 zł netto/kg

– krowy 5 – 11 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 19 – 23,8 zł netto/kg

– jałówki 18 – 22,8 zł netto/kg

– krowy 14- 21,3 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 10 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.