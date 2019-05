Rento wyeliminuje chwasty jednoliścienne

Firma INNVIGO, która sukcesywnie rozbudowuje swoją ofertę środków ochrony roślin, ma kolejną dobrą wiadomość dla plantatorów rzepaku ozimego, kapusty głowiastej białej oraz buraka cukrowego. Na rynek wchodzi właśnie nowo zarejestrowany herbicyd Rento 150 EC, przeznaczony do zwalczania samosiewów zbóż i chwastów jednoliściennych.

Rento 150 EC, nowy herbicyd selektywny w portfolio INNVIGO, to rozwiązanie do ochrony plantacji rzepaku ozimego, kapusty głowiastej białej oraz buraka cukrowego przed samosiewami zbóż i chwastami jednoliściennymi. Na działanie preparatu podatne są chwasty roczne od fazy 2 liści do początku krzewienia oraz chwasty wieloletnie w fazie 4-10 liści. Substancją czynną tego graminicydu jest fluazyfop-P-butylowy (związek z grupy estrów kwasów arylofenoksykarboksylowych), który wykazuje działanie układowe. Preparat stosuje się jako oprysk nalistny. Po pobraniu przez liście środek przemieszcza się do korzeni oraz rozłogów i powoduje zahamowanie procesu biosyntezy lipidów, co prowadzi do wstrzymania wzrostu i rozwoju chwastów.

• W rzepaku ozimym Rento 150 EC zwalcza samosiewy zbóż, perz właściwy i miotłę zbożową. Zalecane jest stosowanie preparatu jesienią, w fazie od 2 do 4 liści (BBC 12- 14), łącznie z adiuwantem Oleo 84 EC.

• Jeśli chodzi o kapustę głowiastą białą, w celu zwalczenia perzu oraz samosiewów zbóż preparat należy aplikować po przyjęciu się rozsady, od fazy 2 do 4 liści (BBCH 12-14), uwzględniając fazę rozwojową chwastów.

• W buraku cukrowym Rento 150 EC, zastosowany w fazie od 2 do 8 liści (BBCH 12-18), eliminuje samosiewy zbóż i chwastnicę jednostronną.

W ciągu 2-3 tygodni od zabiegu rozpoczyna się zamieranie chwastów. Warto pamiętać, że na dynamikę działania preparatu Rento 150 EC mają wpływ warunki meteorologiczne: ciepła pogoda i odpowiednia wilgotność gleby przyspiesza, a chłodna aura opóźnia objawy działania środka (nie wpływając jednak na jego skuteczność). Wystąpienie opadów deszczu lub nawodnienie przez deszczowanie nie ma znaczenia dla efektywności zabiegu, natomiast wystąpienie suszy może obniżać skuteczność oddziaływania herbicydu na perz właściwy.

Informacja prasowa INNVIGO