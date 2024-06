Renaturyzacja? Zacznijmy od parkingów i supermarketów!

Nie tylko rząd Austrii zaprotestował przeciwko decyzji swojej własnej minister środowiska, która wbrew stanowisku rządu zagłosowała za przyjęciem unijnego prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych. Skargę o nadużycie urzędu przeciwko minister Leonore Gewessler złożyło także Austriackie Stowarzyszenie Rolników.

W opinii austriackich rolników minister środowiska Leonore Gewessler, której głos okazał się decydujący w przyjęciu przez Unię Europejską prawa o renaturyzacji gruntów rolnych (o samym prawie szerzej pisaliśmy tutaj ), jest złamaniem prawa, zlekceważeniem konstytucyjnych obowiązków, i nadużyciem zaufania rolników.

Rolnicy dobrowolnie dbają o bioróżnorodność

Jak informuje Österreichischer Bauernbund, rolnicy w Austrii i bez prawa o renaturyzacji „aktywnie przyczyniają się do ochrony przyrody i środowiska”.

– Według Zielonego Raportu 27% gruntów rolnych w Austrii jest już uprawianych ekologicznie. Ponad 80% gospodarstw rolnych dobrowolnie uczestniczy w działaniach środowiskowych w ramach programu środowiskowego ÖPUL. Ponadto obszary bioróżnorodności wzrosły o 80 000 hektarów w ciągu ostatnich dwóch lat do łącznej powierzchni 230 000 hektarów, co stanowi ponad 10% wszystkich gruntów rolnych – czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na stronie Austriackiego Związku Rolników.

Dbałość o glebę to także kostka zamiast asfaltu

Austriacy zwracają uwagę na fakt, że 350 firm działających w Austrii popiera renaturyzację. Skoro tak, to powinny one dać dobry przykład.

– Byłoby pożądane, gdyby za wielkimi słowami poszły czyny. Wszystkie te firmy mogłyby (…) aktywnie podjąć działania przyczyniające się do zwiększenia bioróżnorodności, zrównoważonej produkcji energii i mniej zasklepionej gleby. Mogłoby to obejmować na przykład zadaszenie parkingów systemami fotowoltaicznymi lub stosowanie kostki brukowej na parkingach zamiast asfaltu. Co więcej, to szerokie poparcie byłoby wystarczającym powodem do rozważenia, czy budowa nowych punktów sprzedaży detalicznej na terenach zielonych i związane z tym rozrastanie się miast w wioskach naprawdę ma sens.

Co z glebą pod supermarketami?

Jesteśmy już mistrzami Europy, jeśli chodzi o zagęszczenie supermarketów – poparcie dla ustawy o renaturalizacji powinno być wystarczającym powodem do przemyślenia polityki budowlanej tych firm. W końcu to właśnie w tym obszarze mamy ogromną siłę nacisku, aby naprawdę dążyć do renaturalizacji lub – jeszcze lepiej – zapobiegać zasklepianiu gleb i wykorzystywaniu gruntów rolnych – stwierdza dyrektor Austriackiego Związku Rolników David Süß.