Remont używanej czy kupno nowej maszyny?

Aby praca w gospodarstwie przebiegała możliwie w ciągły sposób, należy mieć na uwadze kilka ważnych aspektów. Poza rozplanowaniem poszczególnych zadań, trzeba dysponować odpowiednim zapleczem ludzi do pracy oraz sprzętu. W przypadku tego drugiego, niezbędne jest poprawne działanie maszyn i urządzeń w gospodarstwie. Sprzęt ma to do siebie, że się zużywa, i czasami stopniowo, lub nagle stajemy przed bardzo trudną decyzją, czy naprawiać maszyny, czy może jednak pokusić się na zakup zupełnie nowej.

Najmniejszy dylemat we wspomnianej kwestii występuje, gdy z pewnych względów (wymiana ciągnika czy zmiana technologii), sprzęt w gospodarstwie i tak wymaga gruntownej modernizacji. Ewentualny remont, który finalnie miałby i tak znacząco zmienić podstawowe parametry maszyny, najpewniej zupełnie nie będzie się opłacał, w takim przypadku poważna awaria, ostatecznie determinuje nas do zakupu nowego sprzętu.

Inaczej decyzja o remoncie wykorzystywanej w gospodarstwie maszyny wyglądać będzie w zależności od szeroko pojętej perspektywy gospodarowania. Można tak powiedzieć w przypadku awarii sprzętu pracującego w gospodarstwie młodej, rozwijającej się osoby, która wiąże z branżą duże nadzieje i w praktyce powtarzające się naprawy tej konkretnej maszyny w perspektywie długiego czasu są wręcz nie do przyjęcia. Prawdopodobnie odmienną postawę będzie mieć gospodarz, który powoli myśli o redukcji wielkości produkcji, i naprawa dająca kilka lat spokoju nie wydaje się zbytnim problemem. Właściwie wspomniana wielkość produkcji w aspekcie opłacalności wymaga chociaż krótkiego rozwinięcia. W dużych przedsiębiorstwach na taką decyzję wpłynie wiele czynników, poza oczywistymi jak ceny (sprzętu, naprawy i części), pozostają takie aspekty jak ciągłość pracy, kary umowne a nawet dostępność pracowników. W związku z powyższym, dla osoby z zewnątrz może się wydawać nieracjonalne, że jakaś firma „x” woli kupić nowy sprzęt, zamiast naprawiać zaledwie kilkuletni uszkodzony.

Na uwagę zasługuje również określenie, jak dużo pracy faktycznie jest wykonywane za pomocą danego sprzętu, który miałby być naprawiany, lub ewentualnie wymieniany na nowy. Wielu z nas w tym momencie może pomyśleć o przyczepie. Faktycznie zdarza się, że sprzęt ten w rolnictwie wykorzystuje się praktycznie przez kilka tygodni w roku, nie dziwi więc popularność wykonywania generalnych remontów, poczciwych oraz wysłużonych „Autosanów” i innych. Co prawda, jeżeli przyczepy w gospodarstwie poza żniwami wykorzystuje się równie intensywnie, to decyzja o zakupie nowej bywa bardziej popularna.

Często o tym, czy maszyna będzie naprawiana lub też wymieniana na nową, decyduje aspekt zupełnie niezwiązany z technicznymi sprawami. Mowa tutaj chociażby o możliwości otrzymania różnego rodzaju dofinansowań na zakup nowego sprzętu. Na pewno mniej zapału do remontowania sprzętu, będzie mieć rolnik, który jest już w zaawansowanej fazie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie.

Nie sposób pominąć niewątpliwy plus płynący z zakupu nowego sprzętu, jakim jest gwarancja. Z założenia nabywca powinien mieć całkowity spokój z awariami przez pierwsze 1-2 a nawet 4 lata i względny spokój przez kilka kolejnych. Niestety, życie czasami brutalnie weryfikuje wspomniane założenie. Trzeba, również pamiętać, że nie zawsze wybór zmiany zamiast remontu oznacza stricte zakup fabrycznie nowych maszyn, wtedy oczywiście trzeba z należytą pieczołowitością ocenić stan techniczny i formalny planowanego zakupu.

Temat „naprawa czy remont?” jest bardzo szeroki, przechodząc do szczegółów, można napotkać niezliczoną ilość zagadnień wpływających na decyzję w tym aspekcie. Co prawda, choć zwykło się mawiać, że matematyka jest królową nauk, to nie zawsze suche wyliczenia kosztów pozwolą w stu procentach podjąć odpowiednią decyzję.

Józef Woś