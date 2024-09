Remont brony talerzowej. Kiedy remontować i ile kosztują łożyska, piasty i tuleje?

Brony talerzowe to jedne z najpopularniejszych maszyn jeśli chodzi o uprawę ściernisk, ale również w przypadku przygotowania gleby pod siew. Jednakże tak jak we wszystkich maszyna, tak również w przypadku bron elementy robocze w postaci talerzy i piast również podlegają zużyciu. Ile zatem trzeba obecnie zapłacić za tego typu części?

Obecnie większość sprzedawanych w kraju bron talerzowych jest oparta o bezobsługowe piasty i łożyska (talerzy i wałów doprawiających). Jednakże nie sprawia to, że takie maszyny są nieśmiertelne i będą służyć wiecznie. Zużywanie się elementów jest procesem naturalnym i w pewnym momencie zachodzi konieczność wymiany, częściej talerzy, ale i łożyska mogą wymagać takiej interwencji.

W przypadku piast talerzy należy sprawdzić stan łożysk i wykluczyć możliwe luzy, które powstają głównie w wyniku uszkodzenia uszczelnienia piasty (uszczelniacz jest bardzo wrażliwy na działanie warunków atmosferycznych i zmiany temperatury).

Warto zaznaczyć, że łożyskowanie w piastach można wymienić osobno, bez konieczności wymiany całej piasty, ale trzeba wówczas pamiętać o nasmarowaniu piasty i wymianie uszczelnienia, które po wyjęciu z i ponownym włożeniu z reguły nie zapewni odpowiedniej szczelności.

Nie mniej ważne, bo to od ich jakości i stopnia zużycia zależy jakość pracy, są talerze robocze. Najszybciej, średnio nawet dwa razy, zużywają się talerze przednie. Wymianę warto zrobić, jeśli np. w przypadku talerzy z wycięciem o wysokości 4 cm, element straci ¼ swojej wysokości, gdyż mocne zejście poniżej tego poziomu będzie już skutkować znacznym pogorszeniem jakości pracy.

Przechodząc już konkretnie do cen, to w przypadku większości krótkich bron talerzowym, szczególnie polskich producentów same łożyska z uszczelnieniem kupimy już od 40 zł za sztukę w przypadku nieoryginalnych łożysk, a jeśli zdecydujemy się na lepszych dostawców, to wówczas trzeba liczyć się z wydatkiem od 60 do nawet 200 zł w zależności od producenta.

Jeśli zaś konieczna będzie wymiana piasty, to trzeba się liczyć z wydatkiem min. 150 zł za sztukę plus łożysko. Sporo taniej będzie z pewnością w przypadku starszych bron talerzowych typu V lub X, gdzie każdy wał z talerzami jest podparty na 2 piastach. W tym przypadku za kompletną obudowę z łożyskiem zapłacimy od 200 do 300 zł, samo łożysko nie powinno przekroczyć kwoty 30-40 zł szt.

W przypadku talerzy to najpopularniejsze o średnicy 510 mm i grubości 3,5 mm, pasujące właśnie do bron talerzowych starszego typu kosztują od 60 zł/szt. w przypadku zamienników do nawet 120 zł za sztukę w przypadku takich producentów jak chociażby Waryński. Nie ma tu właściwie znaczenia czy talerz jest ząbkowany czy gładki.

Dużo drożej będzie jeśli posiadamy talerzówkę nowego typu, gdzie stosowane są najczęściej talerze 6-otworowe, ale już nieco grubsze bo 4 lub 5 mm. W tym przypadku ceny rozpoczynają się od 80 zł, a kończą nawet na 230 zł/szt.

Oczywiście im większa średnica i grubość talerza, tym jest drożej. Dla przykładu talerze średnicy 560 mm i grubości od 5 do 6mm, kosztują średnio od 170 do 270 zł/szt.