Rekordowe prognozy zbioru zbóż

Według najnowszej prognozy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zbiory brutto zbóż na całym świecie w 2020 wyniosą 2762 mln ton, co oznacza wzrost o 2,1 proc. porównując rok do roku. Eksperci FAO szacują światową produkcje zbóż paszowych na poziomie 1488 mln ton (-0,5 proc. w porównaniu do poprzedniej prognozy).

W ocenie FAO zapasy zbóż w skali globalnej na koniec sezonu 2021 powinny wynieść 890 mln ton, co będzie rekordową wartością (za główny powód podaje się wzrost zapasów pszenicy w Chinach).

Analitycy FAO prognozują również, że handel zbożami osiągnie rekord wszechczasów i wyniesie 448 milionów ton w sezonie 2020/2021, co oznacza wzrost o 2,4 proc. w porównaniu do poprzedniego sezonu.