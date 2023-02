Rekordowe zbiory zbóż w Australii – z pszenicą i jęczmieniem na czele oraz rosnący eksport do Chin.

Szacuje się, że produkcja pszenicy osiągnęła rekordowe 37 mln ton w roku gospodarczym 2022-23; produkcja pszenicy wyniosła 31,9 mln ton w latach 2020-21 i 36,34 mln ton w latach 2021-22. Przewiduje się, że zbiory jęczmienia wyniosą 13,5 miliona ton, co będzie czwartym co do wielkości w historii.

Wysokie wyniki w plonie pszenicy i jęczmienia są możliwe dzięki prawie idealnym warunkom w Australii Zachodniej i Południowej, choć nie wszędzie warunki pogodowe są tak doskonałe. Częściowo zostały zrównoważone przez nadmierny opad w większości regionów uprawy zbóż w Nowej Południowej Walii i Wiktorii we wrześniu i październiku 2022 r. i przyczyniły się do obniżenia jakości ziarna, czytamy w raporcie Foreign Agricultural Service Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA).

Do połowy stycznia w CBH (Australia Zachodnia), Viterra (Australia Południowa) i GrainCorp (Queensland, Nowa Południowa Walia i Wiktoria) skupiono łącznie 40,511 mln ton w latach 2022-23, w porównaniu z 39,511 mln w latach 2021-22.

Oczekuje się, że eksport pszenicy w latach 2022-23 osiągnie rekordowe 28 mln ton. W przypadku upraw jarych szacuje się, że produkcja sorgo osiągnie 2,9 mln ton i jeśli zostanie zrealizowana, byłaby trzecią co do wielkości w historii. Największym australijskim rynkiem eksportowym pszenicy przez ponad dwie dekady była Indonezja. Od 2021-22 są to Chiny. Australia wyeksportowała na tamtejszy rynek 6,1 mln ton (22 proc.), do Indonezji z 3,8 mln ton (14 proc.).