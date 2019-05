Rekordowe wyniki i kontrakty Feerum S.A.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. ziarno zbóż oraz nasiona roślin strączkowych, oleistych i innych. Spółka oferuje w pełni kompleksowe rozwiązania – od analizy potrzeb klienta, poprzez propozycję rozwiązań technologicznych, produkcję urządzeń, aż po uruchomienie obiektu i oddanie go do eksploatacji. Podstawowymi produktami spółki są suszarnie i silosy wraz z oprzyrządowaniem. Natomiast głównymi klientami są gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 100 ha, firmy skupujące zboże oraz zakłady przemysłowe m. in.: zakłady tłuszczowe, młyny, zakłady produkujące pasze oraz sektor biopaliw.

W ubiegłym tygodniu na spotkaniu prasowym Spółka zaprezentowała wyniki finansowe swojej działalności za 2018 r. W stosunku do roku ubiegłego przychody firmy zwiększyły się o blisko 34% i osiągnęły rekordowy wynik w historii spółki ponad 128 mln zł. z zyskiem 7,5 mln zł netto.

– Do najważniejszych wydarzeń 2018 r. należy realizacja historycznie dużych kontraktów spółki. Kontrakt ukraiński podpisany na koniec 2018 r. z firmą Epicentr K LLC, to jedna z największych transakcji tego typu w Europie. W ramach umowy budujemy elewatory o pojemności kilkuset tysięcy ton i wartości 50 mln euro – powiedział Daniel Janusz, Prezes Zarządu Feerum S.A.

Powyższy kontrakt realizowany jest w ramach programu rządowego „Finansowe Wspieranie Eksportu” polegającego na wykorzystaniu wykupu wierzytelności przez bank, jako instrumentu finansującego dostawę za granicę. Jest to nowość na rynku polskim i zarazem największy kontrakt w Polsce w tym programie.

– Na rynku afrykańskim realizujemy konsekwentnie umowę podpisaną z National Food Reserve Agency o łącznej wartości 33,1 mln USD. Na dzień dzisiejszy Spółka zrealizowała powyżej 80% wartości umowy w zakresie dostaw maszyn i urządzeń. Otrzymaliśmy płatność na poziomie 50% wartości kontraktu – kontynuował Prezes Zarządu.

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania do publikacji, firma szczyci się zamówieniami na okres 2018/2019 w wysokości 292,5 mln PLN. Natomiast potencjalny portfel klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 34,2 mln zł., z kolei portfel z terminem realizacji 2020/2021 obejmuje projekty o łącznej wartości ponad 110 mln zł. To pozwala firmie z optymizmem oceniać najbliższe okresy działalności.

W 2018 roku eksport firmy stanowił 70,4 % przychodów. Wartość sprzedaży zagranicznej w tym okresie wynosiła 90.7 mln zł. Głównym rynkiem eksportowym była Tanzania (63,3 mln zł.), na kolejnym miejscu uplasowała się Litwa (prawie 14 mln zł.), a trzecim partnerem handlowym była Ukraina (11,6 mln zł). Feerum realizowało też sprzedaż do Niemiec, Rumunii i innych krajów. Grupa zamierza rozwijać działalność na nowych, perspektywicznych rynkach, nastawionych na produkcję rolną oraz jej przetwórstwo.

– Wysokiej jakości produkt połączony z finansowaniem, to naszym zdaniem klucz do sukcesu, nie tylko na Ukrainie, ale również w Afryce czy innych krajach świata. Przed podpisaniem umów z Epicentr K LLC wiedzieliśmy o istnieniu możliwości, jakie daje m.in. program rządowy ,,Finansowe Wspieranie Eksportu”. Jednak w ciągu kilku ostatnich miesięcy zdobyliśmy własne doświadczenia, dzięki którym łatwiej nam prowadzić rozmowy handlowe z kolejnymi klientami – podsumował Daniel Janusz, Prezes Zarządu Feerum S.A.

Autor: Wojciech Suwara