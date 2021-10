Rekordowe prognozy zbiorów kukurydzy w Polsce

Według ekspertów Europejskiej Agencji Monitorowania Upraw (MARS) tegoroczne zbiory kukurydzy w Polsce mogą przekroczyć 7 milionów ton.

– W swoim ostatnim raporcie eksperci MARS podnieśli swoje wcześniejsze prognozy plonów kukurydzy w Polsce. W stosunku do sierpniowej prognozy oczekiwana wydajność kukurydzy na ziarno wzrosła aż o 4,5 proc. do 7,15 t/ha. Oznaczać to może jeszcze lepsze plony niż w bardzo dobrym minionym roku i wzrost wydajności aż o 8,5 proc. w porównaniu ze średnią. Jeśli przełożymy to na ostanie szacunki areału zasiewów na poziomie 992 tys. ha (+66% r/r – nowy rekord), to jest szansa na zbiory na poziomie 7,09 mln ton. Byłby to oczywiście historyczny rekord – komentuje Andrzej Bąk z Internetowej Giełdy Rolnej (e – WGT).

W ocenie giełdowego analityka jeśli sprawdzi się optymistyczna prognoza, to produkcja kukurydzy na ziarno w Polsce zwiększy się aż o 67,7 proc. w stosunku do średniej 5-letniej.

– Zbiory zielonej kukurydzy rozpoczęły się w pierwszej dekadzie września, kiedy kukurydza na ziarno jest w fazie dojrzewania. Nasz model wskazuje ponadprzeciętną biomasę i akumulację organów magazynowych dla kukurydzy na ziarno w głównych regionach produkcyjnych, z wyjątkiem Wielkopolski i województwa zachodniopomorskiego, gdzie warunki upraw pozostają poniżej średniej ze względu na utrzymujący się deficyt opadów deszczu wczesnym latem i w dwie pierwsze dekady sierpnia – dodaje Andrzej Bąk.