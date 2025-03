Rekordowe ceny bydła, rekordowe ceny cieląt: Ceny bydła 13.03.2025

Powiedzieć, że ceny rosną to jak nic nie powiedzieć. Wszyscy jednak zadają sobie pytanie, gdzie będzie granica tych wzrostów i czy już jesteśmy na szczycie? Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 13.03.2025?

Skrajnie niska podaż i ciągłe, niespadające zapotrzebowanie na wołowinę powoduje, że kolejny już tydzień jest pod względem oferowanych hodowcom cen bardzo dobry. Do całej sytuacji doszła jeszcze w minionym tygodniu epidemie pryszczycy na Węgrzech, która skutecznie na jakiś czas wyeliminuje tamtejszą wołowinę z rynku, a to otwiera m.in. przed polskimi eksporterami nowe rynki zbytu, zwłaszcza rynek turecki, gdzie Węgrzy eksportowali bardzo dużo.

Rosną ceny bydła, rosną ceny cieląt

Rodzi się jednak pytanie, czy będziemy w stanie zagospodarować nowe kierunki eksportowe po Węgrach, gdyż jak słyszymy od skupujących już teraz w skupach bydła jest jak na lekarstwo i bardzo trudno jest kupować kolejne sztuki, stąd oczywiście ciągłe podwyżki cen. Jest jeszcze druga kwestia dotycząca rynku węgierskiego; otóż stamtąd do Polski trafiało całkiem sporo odsadków i cieląt, a teraz w związku z pryszczycą ten kierunek został zamknięty, a ceny cieląt do dalszego odchowu rosną do bardzo wysokich poziomów, co skutecznie utrudnia odbudowę pogłowia.

Trudno jednak oczekiwać, żeby sytuacja wyglądała inaczej, ponieważ skoro ceny oferowane hodowcom są tak wysokie, to normalne jest, że rosną także środki do produkcji, czyli w tym przypadku materiał hodowlany w postaci odsadków do dalszego odchowu. Na razie nikt jeszcze zbytnio się tym nie przejmuje, ale w dłuższej perspektywie problemy z pozyskaniem bydła rzeźnego będą się tylko nasilać, co zapewne pozwoli na utrzymanie lub nawet wzrost stawek. Ale jak mówią analitycy, jest ryzyko, że wobec tak wysokich cen konsumenci mogą ograniczyć spożycie wołowiny i tym samym rynek będzie musiał skorygować stawki.

Ceny bydła na dzień 13.03.2025 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 10 – 15,5 zł netto/kg

– jałówki 7,5 -14,5 zł netto/kg

– krowy 5 – 12,5 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 20,2 – 25,5 zł netto/kg

– jałówki 18,2 – 24 zł netto/kg

– krowy 14,7- 22,5 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 10 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.

