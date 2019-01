Rekordowa produkcja cukru

Ponad 910 tys. ton cukru wyprodukowała w kampanii Cukrowniczej 2018/2019 Krajowa Spółka Cukrowa. Wzięło w niej udział siedem Oddziałów KSC S.A.: Cukrownia Dobrzelin, Cukrownia Kluczewo, Cukrownia Krasnystaw, Cukrownia Kruszwica, Cukrownia Malbork, Cukrownia Nakło oraz Cukrownia Werbkowice. Kampanię rozpoczęto 12 września 2018 r. w cukrowniach w Dobrzelinie i Werbkowicach, a zakończono 16 stycznia 2019 r. w Cukrowni Nakło. Średni czas kampanii wyniósł 110 dni.

– We wszystkich siedmiu cukrowniach spółka skupiła prawie 6 milionów ton buraków cukrowych i wyprodukowała łącznie ponad 910 tys. ton cukru. Jest to najlepszy wynik w historii firmy. W 2018 r. buraki cukrowe uprawiane były na areale ponad 100 tys. hektarów, przez 15,5 tys. plantatorów – informuje KSC.

W ocenie kierownictwa ,,Polskiego Cukru’’ kampania cukrownicza w 2018 r. była jedną z trudniejszych w ostatnich latach. Złożyło się na to kilka czynników, a szczególnie duży wpływ miały warunki atmosferyczne. Susza, która wystąpiła w okresie wiosenno-letnim, spowodowała, że w wielu rejonach kontraktacyjnych miało miejsce znaczne obniżenie plonowania buraków. Plon rozliczeniowy dla KSC S.A. wynosił średnio 59,9 ton/ha i był zróżnicowany regionalnie (od około 53 t/ha w Kluczewie do około 75 t/ha w Malborku). Średnia dla KSC S.A. zawartość cukru w burakach wynosiła 17,4% i była wyższa o około 1,3% w stosunku do roku ubiegłego.

– W tej kampanii KSC wyprodukowała ponad 910 tys. ton cukru. To rekordowy wynik w historii spółki. Cieszy nas to tym bardziej, że aura w tym roku nie sprzyjała. Chciałbym też podziękować współpracującym z Krajową Spółką Cukrową plantatorom i pracownikom za profesjonalizm i zaangażowanie – podsumowuje Krzysztof Kowa, Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej.

Źródło: KSC