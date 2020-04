Rekord na skalę europejską

Nieco ponad rok dzieli nas od uruchomienia kolejnej wytwórni Cedrob Pasze. Budowa piątego już zakładu tej marki, który powstaje w Rypinie w województwie kujawsko-pomorskim powinna zakończyć się do czerwca 2021 roku. Nowy zakład wraz z siostrzaną wytwórnią działającą w tym samym mieście od 2016 roku będzie mógł wyprodukować aż 1 milion ton mieszanek paszowych rocznie.

Prace związane z powstaniem nowej wytwórni rozpoczęły się z początkiem 2019 roku. Obiekt będzie zlokalizowany w Rypinie przy ulicy Bielawki – naprzeciwko działającej już wytwórni Rypin I. Tym samym w przeciągu najbliższego roku na terenie tamtejszej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstanie kompleks produkcyjny o rekordowej skali.

Dotychczasowe wytwórnie Cedrob Pasze, które funkcjonują w Gumowie (woj. mazowieckie), Raciążu (woj. mazowieckie), Rypinie (woj. kujawsko-pomorskie) i Ligocie Dolnej koło Kluczborka są w stanie wyprodukować obecnie 135 tysięcy ton mieszanek paszowych miesięcznie. Wytwórnia Rypin II zwiększy te możliwości o dodatkowe 45 tysięcy ton, co łącznie da wielkość 180 tys. Ton paszy miesięcznie. Szacuje się, że kompleks rypiński samodzielnie wyprodukuje ponad milion ton paszy każdego roku. Będzie to więc milowy skok w rozwoju Cedrob Pasze i absolutny rekord niespotykany do tej pory u europejskich producentów. Dzisiejsze analizy specjalistów rynkowych jasno wskazują, że obecnie udział produkowanych przez Cedrob Pasze mieszanek stanowi około 12 procent polskiego rynku paszowego. Wraz z uruchomieniem kolejnej wytwórni udział ten powinien wzrosnąć dodatkowo nawet o kilkanaście procent.

– Budowa nowych wytwórni to nasza odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Z każdym rokiem obserwujemy, że, zarówno hodowcy drobiu, jak i trzody chlewnej coraz powszechniej doceniają jakość naszych mieszanek paszowych i coraz chętniej korzystają z bogatego asortymentu, który mamy im do zaproponowania. Oprócz opieki żywieniowej, którą świadczymy hodowcom, współpracującym z Grupą Cedrob w ramach różnych programów realizowanych przez spółki należące do Grupy, począwszy od programu Gobarto 500, czy bardziej elastycznej propozycji kontraktacji trzody ofertowanych przez spółkę Gobarto a kończąc na programie Kaczka 300 czy kontraktacji brojlera, gęsi i kaczki, które prowadzi spółka Cedrob – coraz ambitniej zdobywamy również wolny rynek i hodowców niezależnych – wyjaśnia Mirosław Bodek dyrektor Cedrob Pasze. – Uruchomienie piątej wytwórni stworzy przed nami realną szansę zdobycia tytułu już nie tylko największego polskiego producenta pasz, ale i największego producenta pasz w Polsce.

Uruchomienie nowego obiektu znacząco zwiększy zapotrzebowanie na surowce całego zakładu. Dlatego, już od sierpnia tego roku, rozpoczną kursy dwa pociągi, które marka zakupiła na swoje potrzeby. Każdy z pociągów będzie w stanie przetransportować około 2000 ton zbóż, głównie z regionu Lubelszczyzny, Podkarpacia i Małopolski. Uruchomione wcześniej punkty skupu na tamtejszym terenie, między innymi w Gaci, Ciepielowie i Radymnie pozwolą załadować i przetransportować towar bezpośrednio do wytwórni w zaledwie 24 godziny. Jak podkreśla Andrzej Schodowski, kierownik działu zaopatrzenia w surowce Cedrob Pasze, transport surowca będzie miał charakter intermodalny.

– Będziemy łączyć transport drogą kolejową z transportem drogowym. Dzięki temu dotrzemy nie tylko do dużych magazynów zbożowych wyposażonych w bocznice załadunkowe, ale też do większej grupy rolników, którzy nie mają bezpośredniego dostępu do bocznicy. Tym sposobem rozszerzymy działalność skupową na kolejne mniejsze miejscowości i zdejmiemy z barków rolników problem z organizacją transportu – mówi A. Schodowski. – Nasze samochody będą gotowe dowozić towar do punktu załadunku z miejscowości oddalonych nawet o kilkadziesiąt kilometrów. Tak rozwinięty tabor transportowy oraz kilka aut do przewożenia kontenerów pozwolą nam na pełne odładowanie magazynów zbożowych u producentów, co będzie szczególnie pomocne zwłaszcza w okresie żniw.

Pod względem technologicznym wytwórnia Rypin II zostanie wyposażona w sprawdzone rozwiązania. Pojawi się między innymi nowoczesna suszarnia zbóż, granulatory bezprzekładniowe, czy osobne przenośniki kubełkowe do zasypu silosów i oddzielne do pobierania surowca do produkcji.

– Do końca marca 2020 roku, na terenie magazynu silosowego udało się zakończyć prace fundamentowe silosów oraz powiązanych z nimi dołów technologicznych. W chwili obecnej montowane są silosy lejowe i płaskodenne wraz z urządzeniami technologicznymi. Zaawansowanie prac w tej części budowy wynosi około 30 procent – ocenia Tomasz Walerowicz – zastępca dyrektora Cedrob Pasze, który koordynuje powstawanie obiektu.

Większy postęp robót jest widoczny w segmencie obiektów produkcyjnych. Zakończono tam między innymi montaż silosów ekspedycji pasz luzem łącznie z towarzyszącą im technologią a wieża produkcyjna jest wykonana w 60 procentach. W dozowni powstały już fundamenty oraz konstrukcje wsporcze dla zbiorników, które są obecnie montowane. W magazynie płaskim komponentów do produkcji pasz wstawiono stolarkę okienno – drzwiową a także zamontowano obudowy z płyt warstwowych. Do wykonania pozostało tam jedynie wylanie posadzki.

W pozostałych obiektach produkcyjnych oraz w budynku biurowo-administracyjnym stan prac można określić jako surowy otwarty. Równocześnie trwają prace związane z wykonywaniem sieci zewnętrznych i dróg.

Wytwórnia będzie produkowała całą gamę asortymentu dostępną w katalogu marki Cedrob Pasze.

