Rejestracje nowych ciągników w styczniu: prowadzi New Holland, mocny start Zetora i Case IH

Początek roku jeśli chodzi o rejestracje nowych ciągników zaczyna się całkiem obiecująco. Jak podaje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych za danymi z CEPiK, w styczniu zarejestrowano 613 nowych ciągników i jest to lepszy wynik niż przed rokiem, kiedy to zarejestrowano 597 szt.

Nie jest to może znaczący wzrost, bo tylko o 16 szt., co w rezultacie daje wzrost o 2,7%. Patrząc jednak na dwa lata do tyłu, kiedy zarejestrowano tylko 377 szt., wynik ten wydaje się być całkiem przyzwoity.

Po pierwszym miesiącu w roku, co dziwić nie powinno, liderem jest marka New Holland z 126 rejestracjami (10 więcej niż rok wcześniej). Taka liczba pozwoliła na osiągnięcie 20,6% udziałów rynkowych.

Drugie miejsce, tak jak na koniec roku, zajmuje marka Kubota z 86 rejestracjami (22 więcej niż przed rokiem). Kubota w styczniu osiągnęła 14% udziałów rynkowych.

Trzecie miejsce, dokładnie tak samo jak w styczniu 2020 roku, zajmuje Zetor z 81 rejestracjami (10 więcej niż w 2020), co daje czeskiemu producentowi 13,2% udziałów rynkowych.

Czwarte miejsce zajmuje marka Case IH. Zarejestrowano 47 ciągników tej marki, co pozwoliło na osiągnięcie 7,7% udziałów rynkowych. John Deere z liczbą 45 szt. i udziałami 7,3% zajął piątą lokatę. Marka Deutz Fahr, która rok wcześniej po styczniu zajmowała drugie miejsce, w tym roku zajęła szóstą pozycję notując 37 rejestracji i 6% udziałów rynkowych. Dalsze miejsca zajmują kolejno: Massey Ferguson (30 szt.), Valtra (24 szt.), Arbos (18 szt.), Fendt (18 szt.), Lovol(14 szt.), Claas (12 szt.), Steyr (11 szt.), TYM (6 szt.), McCormick (5 szt.), Ursus (5 szt.) i Landini (3 szt.).

Po pierwszym miesiącu 2021 roku liderem w niższych kategoriach mocy do 70 KM jest marka Kubota. W przedziałach mocy od 71 do 200 KM liderem pozostaje New Holland. W kategoriach powyżej 200 KM liderem jest Valtra.

Jeśli chodzi o nowe ciągniki sprowadzone z zagranicy, niezmiennie prowadzi Belarus (31 szt.).

Po pierwszym miesiącu 2021 roku województwo mazowieckie jest liderem, jeżeli chodzi o liczbę rejestracji nowych ciągników. W regionie tym zarejestrowano 138 szt. nowych ciągników, co stanowi 22,5% wszystkich rejestracji. Na drugim miejscu znajduje się województwa wielkopolskie i lubelskie (po 62 szt.).

Źródło: PIGMiUR