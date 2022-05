Rejestracje nowych ciągników spadają drugi miesiąc z rzędu

Opublikowane właśnie przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych statystyki pokazały kolejny miesiąc spadków na rynku nowych ciągników. Dane pokazują, że po czterech miesiącach br. spadek rejestracji wynosi 9,1 proc. rok do roku.

Na podstawie informacji z Cepik w kwietniu br. zarejestrowano dokładnie 1000 szt. nowych ciągników. To gorszy wynik niż przed rokiem o 221 szt., kiedy to zarejestrowano 1221 szt. nowych ciągników.

W sumie w pierwszym kwartale br. zarejestrowano 3717 szt. nowych ciągników i jest to gorszy wynik niż w analogicznym okresie 2021 roku o 374 szt. Drugi miesiąc z rzędu mówimy o spadku rejestracji w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Miesiąc temu spadek wynosił 5,3 proc., po czterech miesiącach roku spadek rejestracji wynosił 9,1 proc.

Niezmiennie liderem rynku jest marka New Holland z 633 rejestracjami po 4 miesiącach br. Jednak jest to o 166 szt. mniej niż rok wcześniej. Udziały marki New Holland w okresie styczeń-kwiecień br. to 17,6 proc.

Z kolei marka John Deere z liczbą 513 szt. zajmuje drugie miejsce. To o 93 szt. więcej niż w 2021 roku. Udziały rynkowe John Deere to 13,8 proc. Na trzecim miejscu znajduje się marka Kubota. 406 szt. zarejestrowanych ciągników, to o 42 szt. mniej niż przed rokiem. Kubota osiąga 10,9 proc. udziałów rynkowych.

Case IH zajmuje czwartą pozycję z liczbą 311 szt. (24 szt. mniej niż w 2021 r). Udziały tej marki po czterech miesiącach 2022 roku to 8,4 proc. Marka Deutz-Fahr zajmuje piąte miejsce i notuje 284 szt. zarejestrowanych maszyn. To 112 szt., mniej niż rok wcześniej. Udziały tej marki po czterech miesiącach roku wynoszą 7,6 proc.

Natomiast na szóstej pozycji z liczbą 228 szt. zarejestrowanych maszyn jest Zetor. Marka ta notuje spadek liczby rejestracji o 150 szt. w stosunku do zeszłego roku. Udziały tej marki to 6,1 proc.

Jeśli zaś chodzi o poszczególne kategorie mocy, to po czterech miesiącach 2022 roku liderem w najniższej kategorii do 50 KM jest marka Kubota. W przedziale 51-140 KM liderem jest New Holland, a powyżej 141 KM pierwsze miejsce zajmuje marka John Deere.