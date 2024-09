Rejestracja zabiegów ochrony roślin. Rada Ministrów Rolnictwa UE popiera wniosek Polski

Komisja Europejska nałożyła na państwa członkowskie UE obowiązek elektronicznej rejestracji zabiegów ochrony roślin od stycznia 2024 r. Na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE w dniu 23 września Polska złożyła wniosek o odroczenie wdrażania tego obowiązku od 2 lata. Większość państw poparła wniosek Polski.

Podczas posiedzenia AGRIFISH w dniu 23 września omawiano wniosek Polski w sprawie obowiązku elektronicznej rejestracji zabiegów ochrony roślin. Minister rolnictwa Czesław Siekierski zwrócił się do Komisji Europejskiej o odroczenie tego obowiązku do dwa lata.

Rolnicy obciążeni biurokracją

– W bieżącym roku doświadczyliśmy protestów rolniczych przeciwko rosnącej biurokracji. Jako obciążenie biurokratyczne postrzegane jest również prowadzenie elektroniczej rejestracji zabiegów ochrony roślin. Rozwiązanie to ma na celu dostarczanie danych do analizy statystycznej, ale nie poprawia kontroli stosowania środków ochrony roślin. Ponadto wdrożenie narzędzi elektronicznych wymaga więcej czasu niż przewidziano w przepisach UE. Rolnicy muszą zostać odpowiednio poinformowani i przeszkoleni, w przeciwnym razie pozyskane dane będą niekompletne, niepewne i bezużyteczne. Apelujemy od KE o odroczenie wejścia w życie obowiązku o kolejne 2 lata – mówił minister Siekierski.

Większość państw popiera Polskę

Z wnioskiem Polski zgodzili się ministrowie większości państw członkowskich UE, wyrażając wdzięczność ministrowi Siekierskiemu za zgłoszenie tego tematu. Votum separatum zgłosił jedynie minister Danii.

Wątpliwa wartość pomysłu KE

Zdecydowaną opinię o rozporządzeniu Komisji Europejskiej wyraziła minister rolnictwa Luksemburga Martine Hansen:

– W Luksemburgu narzędzia informatyczne do rejestracji produktów fitosanitarnych używane są od lat, ale okazało się, że nie odpowiadają wymogom nowych przepisów. Musieliśmy rozpisać przetargi, stworzyć aplikację mobilną, okazało się to i bardziej skomplikowane i droższe niż się spodziewaliśmy. Ponadto wartość dodana tego rejestru również jest wątpliwa, bo już mamy odpowiednie narzędzia statystyczne do tego. Dlatego popieramy polski wniosek. Ponadto należałoby jak najszybciej zastanowić się nad sensownością tego rozwiązania – mówiła Hansen.

Obowiązek raczej niewykonalny

Podobną opinię wyraził minister rolnictwa Portugalii:

– Popieramy polski wniosek – uważamy, że w chwili obecnej sytuacja nie dojrzała do wdrażania tego rozporządzenia. Poza tym nie ma żadnych dowodów, że to rozporządzenie cokolwiek wniesie. Zastanawiamy się też, czy to jest w ogóle wykonalne, skoro środki muszą być rejestrowane nawet przez najdrobniejszych rolników -powiedział José Manuel Fernandes.

Również Grecja poparła wniosek Polski – minister Konstantinos Tsiaras stwierdził, że “rolnicy i tak już mają dość problemów, nie można ich dociążać administracyjnie jeszcze bardziej”.

Dania – wszystko zostało uzgodnione, nie dyskutujmy

Polskę poparły też Włochy, Cypr, Malta, Słowenia, Holandia, Irlandia, Austria. Polski wniosek skrytykował natomiast minister rolnictwa Danii:

– Nie możemy poprzeć postulatu Polski, ponieważ uzgodniliśmy wszystko w styczniu zeszłego roku a rejestracja jest konieczna, bo musimy mieć dane dla celów statystycznych. Poza tym jest to ważny krok dla zapewnienia równych zasad dla wszystkich – powiedział Jacob Jensen.