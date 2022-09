Regionalna kultura i wielkopolskie dziedzictwo zagoszczą w Gołaszynie

Szansa na poznanie lokalnej i regionalnej kultury ludowej, zapoznanie się z działalnością Kół Gospodyń Wiejskich oraz upowszechnianie wiedzy na temat wielkopolskiej wsi i jej dziedzictwa kulturowego – temu służy wydarzenie „Wielkopolska Wieś Zaprasza”, które odbędzie się w sobotę, 10 września, w Gołaszynie. Organizatorem wydarzenia jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

– Koła Gospodyń Wiejskich odgrywają ogromną rolę w popularyzowaniu dorobku kulturowego wsi oraz promocji jej walorów. Impreza w Gołaszynie jest okazją do wymiany doświadczeń między poszczególnymi kołami tak, by było możliwe działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. To także szansa na nawiązanie współpracy pomiędzy kołami gospodyń, poznanie kultury ludowej w szczególności kultury lokalnej i regionalnej – mówi Jacek Sommerfeld, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

„Wielkopolska Wieś Zaprasza” to impreza plenerowa z udziałem 16 Kół Gospodyń Wiejskich funkcjonujących na terenie powiatów gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego oraz rawickiego. Wydarzenie ma na celu popularyzację tematyki dotyczącej regionalnego dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz kształtowanie określonych postaw i uwrażliwienie na wartości płynące z dziedzictwa.

Program imprezy przewiduje zarówno występy artystyczne zespołów ludowych, konkursy dla Kół Gospodyń Wiejskich, przeprowadzenie szkoleń i warsztatów oraz konkursy dla dzieci.

10:00–10:15 – Występ zespołu Chojnioki

10:15–10:30 – Oficjalne otwarcie imprezy „Wielkopolska Wieś Zaprasza – Gołaszyn 2022”

10:00–17:00 – Konkurs I „Bukiet z suszonych kwiatów i ziół”

10:30–11:00 – Występ zespołu Chojnioki

10:30–12:30 – Szkolenie „Tradycja pachnąca ziołami”

11:30–12:30 – Konkurs zręcznościowy dla dzieci

12:30–14:00 – Konkurs „Kurczak zagrodowy z wykorzystaniem tradycyjnych ziół”

13:00–14:00 – Konkurs plastyczny dla dzieci

13:30–14:30 – Występ zespołu Marynia

14:30–16:30 –Warsztat „Tańce regionalne – tradycja na parkiecie”

16:30–17:00 – Rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród

17:00 – Zakończenie Imprezy