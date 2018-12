Rozpoczęły się już przygotowania do VII edycji Targów Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych Regionalia 2018. Targi odbędą się w dniach 13-15 kwietnia w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska ul. Marsa 56c, w Warszawie.

Targi Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych Regionalia to wydarzenie promujące tradycyjną i regionalną żywność, zdrowe i ekologiczne produkty, regionalne wyroby oraz kosmetyki naturalne. Targi cieszą się coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród wystawców, jak i konsumentów.

Do udziału w imprezie zapraszani są producenci i dystrybutorzy nieprzetworzonych wyrobów z ekologicznych upraw, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz twórcy rękodzieła. To okazja do bezpośredniej promocji na lokalnym rynku, możliwość kontaktów biznesowych, a także rozmów i spotkań z klientem. Jest to szansa na zaprezentowanie swojej oferty, ale także poznania gustów konsumenckich czy zebrania opinii o swoich produktach .

Źródło: MTPolska