Regalis Plus zarejestrowany w truskawce!

Regulator wzrostu od BASF decyzją ministra rolnictwa, został zarejestrowany również do stosowania w uprawie truskawki.

Regalis Plus ogranicza wzrost pędów rozłogowych oraz hamuje kwitnienie zimowe truskawki. W przypadku jabłoni i gruszy powoduje skrócenie jednorocznych przyrostów pędów i ogranicza wyrastanie silnych pędów zwanych „wilkami”. Dodatkowo, retardant wzmacnia systemiczną odporność roślin przeciwko sprawcy zarazy ogniowej.

Środek jest w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej. W jabłoni i gruszy należy stosować go w okresie kwitnienia oraz formowania się i wzrostu owoców. W przypadku truskawki, termin stosowania to od początku tworzenia pędu rozłogowego do początku zamierania starych liści.