Referendum strajkowe w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęli przygotowania do strajku. Pierwszym etapem jest referendum strajkowe, które od 24 czerwca prowadzone jest online za pomocą systemu do głosowań stosowanego w NSZZ Solidarność m.in. do przeprowadzania wyborów.

Głosowanie zostanie przeprowadzone po zebraniu od pracowników chcących wziąć udział w referendum oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – będą one zbierane do 5 lipca, po czym zostanie ogłoszony termin głosowania.

Związki zawodowe ARiMR żądają spełnienia postulatów sporu zbiorowego i ostrzegają pracodawcę, że jeżeli nie zostaną one spełnione, zostanie ogłoszony strajk:

Podwyżki w wysokości 800 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników ARiMR.

Wprowadzenie premii regulaminowej w wysokości 1500 zł brutto na kwartał, uzależnionej proporcjonalnie od frekwencji.

Wprowadzenie dodatku funkcyjnego dla pracowników, którzy w zakresie czynności mają dodatkowe zadania związane z: obsługą informatyczną, kancelarią, archiwum oraz opieką nad nowymi pracownikami lub przypisane zadania innego wydziału. Wysokość dodatku uzależniona byłaby od wielkości biura, w przedziale od 500 – 1000 zł brutto.

Zminimalizowanie różnic w wynagrodzeniach na tych samych stanowiskach pracy.

Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania zapisu o obowiązku informowania przez dyrektorów departamentów centrali i dyrektorów oddziałów regionalnych o średniej stawce na pracownika.

Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania ścieżki awansu zawodowego.

Wprowadzenie katalogu działalności, na wykonywanie której jest wymagana zgoda na dodatkowe zatrudnienie.

Wprowadzenie zmian w Zarządzeniu w sprawie polityki antymobbingowej polegających na rozszerzeniu składu komisji mobbingowych o reprezentantów związków zawodowych, osobę wskazaną przez poszkodowanego oraz psychologa. Zgodnie z propozycją naszego związku z 28.05.2020 r.

Wprowadzenie ruchomego czasu pracy.

Referendum będzie ważne, gdy weźmie w nim udział ponad połowa pracowników. Zgodnie z informacją od pracodawcy według stanu na dzień 30 kwietnia 2023 r. liczba wszystkich pracowników wynosi 11 385. Połowa tej liczby to 5692,5 referendum będzie więc ważne, gdy weźmie w nim udział 5693 pracowników.