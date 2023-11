Redukcja emisji gazów cieplarnianych. Rolnictwo na celowniku

Unijny komisarz do spraw klimatu Wopke Hoekstra pod koniec października wyraził pogląd, że Unia Europejska powinna przyspieszyć redukcję gazów cieplarniany, szczególnie w sektorze rolnym.

Jak podaje serwis Politico, wg raportu Komisji Europejskiej, UE obniżyła w zeszłym roku obniżyła emisję gazów cieplarnianych o 3%, a więc w stosunku do poziomu z 1990 roku obniżono ją już o 32,5%, podczas gdy cel na 2030 rok wynosi 55%. Komisarz stwierdził, że Wspólnota jest na dobrej drodze do osiągnięcia tych założeń, jednak tempo redukcji należy zwiększyć, a kluczowe znaczenie ma mieć redukcja emisji w rolnictwie.

– Potrzebujemy znacznie bardziej znaczącego postępu w ograniczaniu emisji w rolnictwie – powiedział Hoekstra cytowany przez Politico.

W opozycji do takiego podejścia jest jednak wiele krajów unijnych sprzeciwiających się założeniom Zielonego Ładu z czego komisarz zdaje sobie sprawę zaznaczając, że temat jest “bardzo drażliwy w wielu państwach członkowskich”. Jego zdaniem, aby osiągnąć cele klimatyczne, należy zmienić sposób podejścia do uprawiania rolnictwa. Według Hoekstry kluczowe jest zwiększenie zalesienia w państwach wspólnoty oraz ograniczenie dotacji do paliw kopalnych.

W opozycji do komisarza ds. klimatu oraz pomysłodawcy Zielonego Ładu Fransa Timmermansa stoją m.in. Europejska Partia Ludowa i Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, którzy wskazują, że nakładanie na rolników dodatkowych obciążeń związanych z polityką klimatyczną w dobie rosnących kosztów produkcji i kryzysu związanemu z wojną na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu Unii Europejskiej.