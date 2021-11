Red Weekend Case IH – nowe maszyny na korzystnych warunkach

Marka Case IH przez lata buduje swoją renomę w oparciu o opinie zadowolonych użytkowników, którzy cenią sobie najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, dobrze rozwiniętą sieć dealerską, a także dostępność maszyn na najwyższym poziomie i profesjonalne wsparcie techniczne.

To właśnie polecenia i satysfakcja zadowolonych klientów sprawiają, że marka Case IH rozwija się w zawrotnym tempie – co pozwala na bieżące spełnianie oczekiwań rolników. Jednak przełomowe rozwiązania z zakresu rolnictwa to nie wszystko. Innowacyjne podejście wypracowane przez lata to także przełamywanie trendów związanych z podejściem do klienta, obecnych w branży maszyn rolniczych.

Najlepszym przykładem nieszablonowego podejścia marki Case IH jest zbliżająca się akcja Red Weekend – jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń oraz aż cztery dni okazji do kupna najwyższej jakości maszyn rolniczych takich jak ciągniki, ładowarki teleskopowe, kombajny czy prasy – od ręki, na niezwykle korzystnych warunkach.

Oferty będą dostępne na dedykowanej, stronie internetowej redfridaynight.pl, a cała akcja rozpocznie się w piątek 26.11 o godzinie 9.00 i potrwa aż do poniedziałku 29.11, do godziny 12.00. Wszystkie oferty zaprezentowane zostaną wraz z odpowiadającymi im danymi kontaktowymi poszczególnych Dealerów – tak, aby każdy, bez zbędnego wysiłku, natychmiast mógł skontaktować się z poszczególnymi punktami sprzedażowymi w celu poznania szczegółów zakupu.